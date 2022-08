¿Habrá fichajes en Millonarios? Gamero reveló las opciones del mercado

Millonarios y Águilas Doradas mostraron un partido rocoso, complicado y con variantes tácticas interesantes, tratando de neutralizar al rival. El pulso lo ganó el elenco local, con la complicidad de la expulsión de Perlaza, que cambió los papeles para el resto del partido.



Esto dijo el técnico Alberto Gamero, al finalizar el compromiso que mantiene, de momento, a Millonarios como líder del campeonato con 15 unidades.



Complicaciones para Millonarios en Rionegro: la cancha no se prestó para la lluvia, tuvimos un hombre menos desde el minuto 35. Sin embargo, al final del primer tiempo, quisimos igualar y no retrocedimos. Reconocemos que enfrentamos un buen equipo, con buena defensa, transiciones rápidas. Si bien no fue el Millonarios al que todos están acostumbrados, sacamos un buen punto. Hemos tenido mejores partidos. Lo que hizo el equipo hoy, es lo que falta en otros partidos.



Hay que sacar lo bueno. Hemos ganado partidos y terminado pidiendo tiempo, porque el rival nos llega y no nos defendemos. Hoy lo hicimos bien en defensa y sacamos un buen punto.



Trabajo táctico luego de la expulsión: todo se entrena. Yo le manifesté a él, hay que entrenar cuando nos expulsen uno y al revés. Hoy tuvimos una figura para no ser defensivos. Incluimos un central y pasamos a Vargas de lateral y tuvo salida. En la mitad de la cancha, ubicamos a Larry como mediocentro, puse a Silva y Pereira como interiores, para que llegaran a Ruiz que se quedara a espalda de los laterales y Luis Carlos fijado entre los centrales.

No tuvimos opciones claras, porque Águilas nos neutralizó también. Los movimientos fueron adecuados, luego en el segundo tiempo, cuando Duarte nos estaba saliendo bastante, no vi que la superioridad la hicieran en la mitad, porque la empezaron a hacer por los costados. Ahí, cambiamos de nuevo al 4-4-1, sin desviarnos de ir a atacar, porque fuimos con Herazo, Celis y Cataño. Sacamos a Pereira y mandamos a Silva. Todos los movimientos que hicimos fueron para atacar.



Posibilidad de llegar jugadores libres a Millonarios: yo no estoy pensando en contratar, sino en lo que tengo. Desafortunadamente expulsaron a Perlaza, pero llega Bertel. No vamos a cerrar las puertas. Ahora que abran el libro, no vamos a cerrar la posibilidad. Si hay un jugador que nos pueda aportar, buscaremos las opciones. Estamos mirando y escuchando jugadores que están libres. La gran mayoría, no están entrenando, sin ritmo y no es fácil. Si existe la opción, miraremos.