Fernando Uribe regresó a Junior: gol y récord, pero salida en llanto

Agridulce regreso a las canchas de Fernando Uribe. Luego de pasar un difícil momento desde lo personal por el fallecimiento de su madre, el goleador volvió a jugar con Junior de Barranquilla.

La vuelta del pereirano se dio este sábado, cuando los barranquilleros recibieron en el Metropolitano al Independiente Medellín. Si bien inició en el banco de suplentes, su momento llegaría en el complemento.



Sobre la hora de partido, Uribe ingresó al campo en lugar de Carmelo Valencia. En ese instante los hinchas lo recibieron con aplausos y gritos de aliento por todo lo que ha pasado en el último tiempo.



​El delantero tardó apenas ocho minutos en celebrar. Carlos Bacca, la figura de la noche, le filtró un buen balón por sector derecho, el ex-Millonarios ganó en velocidad y definió cruzado a ras para vencer la resistencia de Mosquera Marmolejo. Con dicho tanto, Uribe llegó a su gol 100 en el fútbol colombiano, todo un orgullo.

​

Si bien corrió hacia la esquina occidental mientras le levantaba las manos al cielo para dedicarle la anotación a su madre, en la carrera empezó a cojear. Instantes después tuvo que salir en camilla por una nueva molestia física.



​Desafortunadamente no pudo continuar en campo y se le vio afectado: manos en la cara y completamente desconsolado. Tanto así que al salir uno de sus compañeros se le acercó para preguntarle cómo estaba.



Aunque Junior no ha dado información respecto al estado de su delantero, en conferencia de prensa Juan Cruz Real aseguró que había sido “una molestia en el tendón”, pero no era “nada grave”.