Fabry: ‘vengo con las ganas y humildad para revertir esta situación’

Tras hacer su anuncio oficial en las últimas horas, este sábado el Deportivo Cali a través de sus redes sociales, compartió las primeras declaraciones de Fabry Castro, como nuevo jugador del equipo azucarero, en el cual expresó su alegría de llegar al grupo.



“Primero una alegría inmensa por volver a mi país, más a una institución tan grande como lo ha sido Deportivo Cali, situación que conozco desde que tengo uso de razón. Se lo que significa, así que estoy muy contento por poder llegar aquí; vengo con todas las ganas, humildad y a tratar de revertir esta situación entre todos juntos”.

Detalló un poco su trayectoria en el fútbol: “yo salí aquí de Colombia en la escuela Carlos Sarmiento Lora, cuando tenía 16 años, fui al Quilmes de Argentina donde estuve 4 años en mi proceso de formación. Volví a Colombia al Deportivo Pasto donde debuté oficialmente. Luego me fui a Brasil al Guaraní, después a España al Rayo Majadahonda, luego a Suiza al Servette y estos últimos 4 años en Grecia, donde estuve tres años en PAS Giannina y el último año en Apollon Smyrnis”.



Contó que ha aprendido en cada uno de los países que ha estado: “cada país tiene sus culturas, sus raíces, estilos de juego. De todo se ha aprendido un poco, en Brasil sabes cómo ven el fútbol, en Argentina como lo viven. Ya en Europa sabemos la clase que tienen, la intensidad. Siempre he tratado de aprender a donde he ido, así que vengo con la intención de poner todo esto al servicio del Deportivo Cali y que todos juntos podamos salir de la situación”.



Habló sobre lo que le puede aportar al equipo con sus condiciones futbolísticas: “El Cali tiene un mediocampo bastante completo y bueno. Vengo aquí a tratar de aportar mi experiencia, brindarles lo que el profe tiene. Ellos tienen jugadores que son fuertes en los duelos, ordenados y mucho más”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15