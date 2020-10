'No nos quiere entrar el balón': Gamero explica el empate en casa

Millonarios sigue sin ganar. El conjunto embajador, nuevamente, en condición de local, empató 0-0 con Águilas Doradas, en un partido con pocas emociones, el cual dejó muchas dudas en el cuadro bogotano, que, con 13 fechas disputadas se ubica en la casilla 16 de la tabla de posiciones y sigue con la esperanza de clasificar a los playoffs.

Finalizado el partido, Alberto Gamero, DT del cuadro albiazul, atendió a la prensa y explicó el nuevo empate de su plantel, señalando la falta de gol como el factor fundamental para no conseguir la victoria:



"Lo que está haciendo los muchachos no es para estar en esta posición, no es para tener este puntaje, pero el fútbol es así. Hoy yo creo que el penalti hubiera cambiado todo, pero yo no vengo a hablar de eso. Me parece que el equipo hizo un muy buen trabajo, no generamos muchas opciones de gol, pero estuvimos gran parte del partido en campo contrario, porque las pocas llegadas que ellos tuvieron las hicieron de contragolpe, pero indudablemente no nos quiere entrar el balón, y el fútbol se gana es con goles".

El estratega samario habló sobre la falta de definición de su equipo, afirmando que está trabajando en ese aspecto con el pasar de los partidos y entrenamientos:



"Eso se está trabajando en base al juego, yo creo que es un momento duro para nosotros pero yo veo que el equipo quiere cambiar este rumbo, que el equipo quiere mejorar muchas cosas, y nos hemos encontrado con ese pedacito que nos hace falta que es meterla. Indudablemente uno ve partidos y nacen unos goles desde donde uno menos piensa, y aquí nosotros elaboramos por momento, llegamos, tiramos centros... entonces es un momento duro para nosotros. Como siempre le digo al hincha el más dolido de esto soy yo, porque yo veo que el grupo trabaja, que los muchachos todos los días quieren aprender cosas, quieren mejorar cosas y no nos salen", precisó.



Por último, Gamero se refirió al penal que el árbitro de la contienda no sancionó sobre el final del partido, explicando



"Son seres humanos, contra Bucaramanga tampoco nos pitaron una mano. Hoy no nos pitaron un penalti, pero son seres humanos, lo que sí yo no estaría de acuerdo, es que hoy, con estos errores que se están cometiendo, no podemos robotizar el fútbol colombiano apunta de VAR, van todos los partidos con VAR o no hay VAR, y que tomen las decisiones ellos. No me gusta hablar de los árbitros. Hoy se equivocó", concluyó.