Equipo sin ideas: las razones de un nuevo empate de Millonarios

Desde que la Liga colombiana se reanudó, Millonarios ha conseguido cinco empates y una derrota en los seis partidos que ha disputado desde aquel 12 de septiembre. El conjunto embajador se ubica en la casilla 16 de la tabla general con 11 puntos, y de a poco se le agotan las posibilidades para clasificar a los playoffs.

El equipo de Alberto Gamero sigue dejando dudas en el desarrollo de los partidos, la falta de gol ha sido un factor clave para que el equipo albiazul no pueda sumar de a tres, y como muestra de esto, fue el partido frente a Águilas Doradas en El Campín, el cual terminó igualado 0-0, con una notable falta de creación por parte del equipo azul para conseguir el resultado. Acá repasamos las razones del último empate del cuadro capitalino.

Equipo carente de ideas: Durante los 90 minutos Millonarios generó muy pocas opciones claras de gol. Con la titularidad de Santiago Montoya, se esperaba un equipo más creativo, sin embargo, el volante sigue adaptándose al ritmo de la competencia tras un año sin jugar, por lo que habrá que esperar un buen tiempo para que el cuadro embajador lo tenga en su mejor nivel. Arango no fue el mismo de los partidos anteriores, la defensa de Águilas Doradas lo neutralizó y evitó que tomara el protagonismo como lo hizo en los duelos contra Santa Fe, Bucaramanga y Deportes Tolima. Vega y Duque cumplen en la recuperación pero poco aportan en la creación. Salazar entró, lo intentó, profundizó con Román, pero no pudo hacer mucho.

Desperdicio de la pelota quieta: Es cierto que la fortaleza de Millonarios no es el juego aéreo, no obstante, el conjunto embajador tiene un buen promedio de tiros de esquina por partido (9 en el último), por lo que las jugadas de balón parado pueden ser una buena opción: dan resultados. Durante el partido, además de los córners, el cuadro azul tuvo varias faltas de costado cerca del área, que pudieron ser aprovechadas, sin embargo, los cobros no fueron acertados y solo en dos ocasiones lograron acercarse por esta vía: Márquez y Arango cabecearon, pero ambos remates salieron desviados.

Sin soluciones en el banco: Frente a un juego bien trabajado tácticamente por Águilas Doradas, Alberto Gamero metió mano al banquillo para darle un nuevo aire a su equipo y de esta manera conseguir la victoria. Entró Salazar, Del Valle, Moreno y Rodríguez, estos dos últimos juveniles, para formar un nuevo ataque, pero no funcionó. En momento de necesidad los canteranos han dado algunos visos de calidad pero no es suficiente para las aspiraciones que tiene el conjunto embajador. Pocos jugadores de jerarquía entre los suplentes.