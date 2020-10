Las palabras de Javier Álvarez tras la derrota de Medellín con Chicó

Deportivo Independiente Medellín cayó en su visita a Boyacá Chicó por 1-0, el conjunto antioqueño no logró mostrar esa cara agradable que le bastó para golear al Cúcuta Deportivo y poco a poco complica sus opciones para clasificar entre los ocho mejores de la Liga. Al final del partido, el técnico Javier Álvarez explicó que, si bien habían planteado algo diferente, sus dirigidos no supieron plasmarlo en la cancha.



“La sensación no es agradable, vinimos a proponer un mejor partido, obtener un mejor resultado. El partido no tuvo muchas opciones de gol para los dos equipos, hubo mucho juego concentrado en mitad del campo, a nosotros nos faltó un poco más de fuerza de ambición y decisión de ataque para generar opciones de gol y la seguridad defensiva en un pelotazo cruzado cambiado nos cuesta el partido. Tenemos que elevar el rendimiento, buscar un buen resultado en Medellín el próximo jueves”, expresó.



Además, “todos los partidos son diferentes, el rival se plantó bien, nos conoce y, de todas maneras, creo que buscamos generar opciones de gol, pero con otras alternativas”.



El técnico antioqueño explicó sobre la no inclusión de Yulián Gómez en el partido, teniendo en cuenta que fue uno de los más destacados este año. “Con respecto a Yulián (Gómez) es un excelente jugador, viene de una lesión donde pasó cinco meses recuperándose, está tomando ritmo de competencia, creemos en él, lo estamos llevando poco a poco, hemos hablado con él y simplemente estamos buscando el beneficio individual del jugador y el del equipo. Creemos que nos va a aportar más adelante, tiene explosión, cambio de ritmo y pase gol”.



También habló sobre el cambio de Edwin Mosquera en la etapa complementaria. “Las razones son muy claras, nosotros queríamos que Edwin Mosquera tuviera más explosión en el ataque, tiene muy buen cambio de ritmo, nos aportó mucho en el tiempo que jugó. Con otra persona más fresca, creíamos que podíamos tener más posibilidades de profundizar, de ganar la raya”.



Javier destacó el desempeño del atacante Bayron Garcés, pese a que tuvo dos opciones claras que no logró concretar. “Con Bayron (Garcés) me parece que hizo un muy buen partido. Hizo diagonales, salió a recibir afuera del área, ganó rebotes, generó opciones de gol, jugó en paredes con los volantes que venían de atrás. Entonces, yo creo que estuvo bien. En los últimos 10 minutos, buscamos con dos puntas, más fortaleza en el juego aéreo y tener más posibilidades en el arco rival, o que alguno pudiera pivotearla para rematar de media distancia”.



Finalmente, habló sobre Chicó, ponderó el trabajo del conjunto ‘ajedrezado’ e indicó qué van a buscar para mejorar de cara al juego del próximo jueves contra Jaguares en el Atanasio. “Creo que en el fútbol hay que mirar lo que hace el rival, el planteamiento que ejecuta el oponente. Eso nos costó entender el juego, adaptarnos a las condiciones que ellos nos plantearon. Tenemos que buscar soluciones, tenemos un partido de local, ojalá podamos ganarlo para ubicarnos mejor en la tabla de posiciones. Ese es el objetivo que tenemos durante los tres próximos días”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8