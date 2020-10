Explotó 'Alcatraz' García: arremetió contra la dirigencia del Cúcuta

Este domingo, Cúcuta Deportivo perdió 0-3 con el líder del campeonato Deportes Tolima, en un partido que tuvo las expulsiones de Gilberto 'Alcatraz' García y Jefferson Solano en el equipo motilón.

Justamente, García, quien vio la roja en el minuto 25, habló con la prensa tras finalizar el encuentro y arremetió contra la dirigencia del Cúcuta Deportivo, al señalar su inconformidad con la corta plantilla que tienen para el campeonato, luego de que esta misma se viera reducida, entre otras cosas, por la falta de pago a los jugadores por parte del presidente José Augusto Cadena.



"Así tengamos las limitantes que tenemos, el día miércoles vamos a estar con 15 jugadores disponibles que es algo que no puede pasar en un club profesional, es lago inaudito, es algo que se preveía desde que volvimos de la pandemia, pero que en ningún momento se tomaron cartas en el asunto, entonces nos está pasando factura ahora porque el torneo siempre va a tener sanciones, lesiones, pero si uno tiene un buen plantel adecuado y numeroso se puede suplir".



"No sé que vaya a pasar después de lo que estoy diciendo, si me cuesta la salida del club lo asumo con toda la altura porque he dejado todo, porque me he entregado al máximo, lejos de mi familia, lejos de mis seres queridos, pero con amor a la profesión y con sentido de pertenencia. Si esto me va a costar la salida me voy con la cabeza arriba y orgulloso de cada uno de mis compañeros", concluyó.

