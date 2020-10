Medellín cae aún más bajo: perdió 1-0 con Chicó y sigue el desastre

Boyacá Chicó derrotó 1-0 a Deportivo Independiente Medellín en la fecha 13 de la Liga colombiana 2020. El equipo de Tunja tuvo un mayor ímpetu en el segundo tiempo y con gol de Camilo Pérez mediante un lanzamiento de tiro penal, consiguió tres puntos importantes para su lucha por el descenso.



Los primeros 10 minutos tenían a Boyacá Chicó muy punzante sobre el área del DIM. En ese tiempo, el local generó dos ocasiones que pudo abrir el marcador. La visita no logra aplomarse en el terreno de juego.





Con el pasar de los minutos, Medellín recuperaba el control de la pelota, aunque no era profundo sobre el campo contrario. Ambos equipos no generaban peligro y el partido se centraba en el centro del campo.



La visita se volvió a arrimar al arco contrario al minuto 45 con un remate desviado de Bayron Garcés afuera del área. El primer tiempo terminó con un partido ausente de buen juego e intensidad.



En la etapa complementaria, Medellín salió con una mejor disposición para atacar. Al minuto 2, un remate de Bayron Garcés al palo derecho del arquero Mina, advirtió la intención poderosa. Chicó tomó la iniciativa, recuperó el control de la pelota e inclinó la cancha sobre la visita.



Al minuto 31, una incursión del local sobre el sector izquierdo derivó en una mano de Guillermo Tegüé, a lo que el árbitro Carlos Ortega no dudó en sancionar penal a favor del conjunto ‘ajedrezado’. Un minuto más tarde, el capitán de Chicó Camilo Pérez, cobró duro y al centro, abriendo el marcador para el equipo tunjano.



Los últimos minutos del partido, Boyacá Chicó mantuvo el control de la pelota, Medellín con más dudas que certezas, atacaba como podía, el desespero se adueñó en el equipo. Pese a que tuvo el empate en el minuto 45+2, con un remate de pierna izquierda de Javier Reina y la pelota pegó en el horizontal.



Al final, Medellín volvió a bajar su nivel y perdió un partido frente a un Chicó que le metió voluntad en el segundo tiempo y con eso le bastó para sumar tres puntos claves en su lucha por no descender.



En la próxima fecha, Boyacá Chicó enfrentará al Deportivo Cali en Palmaseca. Mientras que Independiente Medellín se medirá con Jaguares en el Atanasio.



Síntesis



Boyacá Chicó 1-0 Independiente Medellín



Boyacá Chicó: Pablo Mina (6); Víctor Giraldo (6), Jhonathan Muñoz (6), Juan Camilo Pérez (7), Jhon Mena (6); Geimer Balanta (5) Mateo Palacios (5), Frank Lozano (5), José Ignacio Hurtado (5); Diego Echeverri (5), Nelino Tapia (6).



Cambios: Jean Carlos Blanco (6) por Mateo Palacios (16 ST), Eduard Banguero (SC) por Diego Echeverri (40 ST), Cristian Páez (SC) por Geimer Balanta (43 ST).



D.T.: Bélmer Aguilar.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo (5); Juan David Mosquera (5), Guillermo Tegüé (4), Andrés Cadavid (5), Juan Camilo Moreno (5); Yesid Díaz (5), Juan Carlos Díaz (5), Bayron Garcés (5); Javier Reina (5), Edwin Mosquera (5), Israel Escalante (5).



Cambios: Juan Manuel Cuesta (5) por Edwin Mosquera (22 ST), José Estupiñán (5) por Israel Escalante (33 ST), Carlos Monges (SC) por Juan Carlos Díaz (40 ST).



D.T.: Javier Álvarez.



Goles: Camilo Pérez (32 ST) para Boyacá Chicó.



Amonestados: Víctor Giraldo (18 PT), José Hurtado (30 ST), Jean Carlos Blanco (43 ST) en Boyacá Chicó. Juan Carlos Díaz (14 PT), Bayron Garcés (29 ST), Guillermo Tegüé (31 ST) en Independiente Medellín.



Expulsados: no hubo.



Figura: Camilo Pérez (7).



Árbitro: Carlos Ortega (5).



Partido: regular.



Estadio: La Independencia.



Asistencia: sin espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8