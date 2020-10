Marrugo disfruta en Rionegro: ‘si seguimos ganando, estaré feliz’

Dice el refrán: ‘viejo el viento y todavía sopla con fuerza’, así se siente Christian Marrugo, quien a sus 35 años sigue brillando en Águilas Doradas como el hombre de las ideas del equipo antioqueño.



El cartagenero acumula tres premios como jugador del partido que entrega la Dimayor en los partidos contra Junior, Deportivo Pasto, Patriotas. Su talento se mantiene intacto, para el disfrute del conjunto ‘dorado’.

“En este partido contra Patriotas se nos dio el triunfo, dos juegos atrás tuve la distinción al jugador del partido, pero no era feliz porque no habíamos conseguido el resultado y en este juego fue la dicha completa. Desde que sigamos ganando, estaré feliz. Ahora pensamos en la seguidilla de partidos que tendremos y esperamos estar en un excelente nivel”, precisó Christian.



Además, “rescato la actitud, perseverancia, creo que es lo más importantes. Veníamos de tres partidos donde no lográbamos los resultados, jugamos en un horario bravo. Propusimos en el partido, nos fuimos acomodando, vamos paso a paso. La felicidad es cortica, porque el domingo debemos enfrentar a Millonarios y queremos seguir sumando”.



Sobre los próximos dos encuentros que enfrentará su equipo, Marrugo quien suma 337 minutos disputados en los cuatro partidos disputados en la Liga comentó que “tenemos una semana muy complicada, porque enfrentamos a Millonarios, a Nacional y ahí veremos cómo vamos a estar”.



El volante es práctico es sus declaraciones, tiene las metas claras y sabe para donde quiere conducir al equipo del oriente antioqueño. “Todos tenemos posibilidades de clasificar, estamos a tres puntos del octavo. Nuestro primer objetivo es buscar la clasificación, queremos sumar tres puntos en Bogotá y esperamos que las cosas nos salgan muy bien”.



Por su parte, el entrenador venezolano Francesco Stifano elogió las capacidades del ‘17’. “Cualquier técnico se siente feliz de tener a un jugador como Christian Marrugo, no solo por la jerarquía que tiene, es el que más corre, el que empuja a los muchachos. Me ha dado dinámica, profesionalismo y en el poco tiempo que está con nosotros, nos aporta mucho. Es un jugador que en Colombia marcó una época muy importante”.



De ser descartado en México a figura en Colombia, Marrugo buscará ser un duro escollo de sus próximos rivales, Millonarios en Bogotá y Nacional en el ‘nido dorado’, equipos donde tuvo un gran nivel y lo conocen muy bien.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8