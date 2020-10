Análisis: Nacional mejora en ataque, pero sigue con dudas en defensa

Atlético Nacional empató 2-2 con Junior en el Atanasio, un equipo barranquillero que al igual que Tolima, le ha ‘tomado la medida’ jugando en el ‘coloso de la 74’. Este sábado, los verdolagas pusieron el ‘mejor once disponible’ según las palabras que Pompilio Páez había dado en la última rueda de prensa.



Al conjunto antioqueño le cuesta mucho entrar concentrado a los partidos, desde que volvió la competencia, contra Once Caldas, Deportes Tolima, Envigado Fútbol Club y en este juego contra Junior, comienza por detrás del marcador y solo contra el conjunto ‘naranja’ pudo conocer el triunfo, esos minutos a la ‘deriva’ le pasan factura a un equipo que por momentos se ve largo, errático en los pases y flojo en marca.

La defensa es lo más crítico de Nacional, le han marcado 20 goles en lo que va de la Liga y si no fuera por Cúcuta que le han convertido 21 goles, sería el equipo más goleado. Solo en dos partidos de las 13 fechas del campeonato logró sacar el cero en su arco. Sin garantías en su zaga, es muy complicado que pueda marcar diferencia en los partidos. Un equipo se construye de atrás hacia adelante y no al revés.



Mejoró en el ataque, aunque le faltó eficacia, generó varias opciones de gol claras sobre su rival que no logró concretar. En el juego aéreo aprovechó a Jorge Segura quien de a poco va subiendo su nivel. Andrés Andrade como eje del equipo y Baldomero Perlaza como un jugador de toda la cancha es lo más notable que Nacional tiene del medio hacia adelante. Otro detalle no menor, fue el sacrificio de Yerson Candelo, quien jugó como lateral derecho, sabiendo que donde más genera es de extremo. Sin embargo, la ausencia de jugadores como Helibelton Palacios y Déinner Quiñones derivaron que el vallecaucano ocupara esa posición.



Hubo más solidaridad en el juego, pero falta más consistencia. Por momentos se le ve buen juego a Nacional, certero en los pases, metódico y lastimando al rival. Pero esos ratos no alcanzan para ser un equipo que pueda alcanzar más triunfos.



Juan Carlos Osorio unas semanas atrás habló que había un tercer capitán en el grupo, este es Bryan Rovira, al que cumple bien su función en el medio de la cancha, pero le falta más voz de mando dentro del terreno de juego. Un liderazgo en el terreno de juego siempre cae bien a la hora de alcanzar los triunfos y eso todavía carece en Nacional que le falta más malicia para encarar los partidos.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8