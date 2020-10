Partidazo de goles, errores y blooper: Nacional empató 2-2 con Junior

Atlético Nacional empató 2-2 con Junior en juego por la fecha 13 de la Liga colombiana 2020. Con emociones en ambas áreas, un juego arriesgado y con goles de Miguel Borja y Luis González, los barranquilleros se llevaron un punto de oro para su casa, frente a un Nacional que arrancó perdiendo, remontó y se puso al frente del marcador, pero no logró mantener la ventaja en el resultado, los goles verdolagas fueron de Didier Moreno en contra y de Jefferson Duque.

Los primeros 10 minutos tuvo un Junior propositivo, atacando por las bandas e inquietando la defensa de Nacional. La visita tuvo cuatro tiros de esquina y dos ocasiones claras de gol. Al minuto 21, un tiro libre cobrado por Andrés Andrade desde el sector izquierdo, le quedó la pelota en el corazón del área a Jorge Segura quien impactó con su cabeza, pero se fue desviado del arco custodiado por Sebastián Viera.



Sobre el minuto 26, Fredy Hinestroza fue sustituido por Luis González, luego que el jugador del Junior sufriera una molestia física en su ingle.



Junior insistió hasta que pudo abrir el marcador al minuto 31 tras una incursión por el sector derecho de Luis González, quien desbordó y encontró en el centro del área a Miguel Borja quien se dio media vuelta y al rematar, la pelota la desvía Brayan Córdoba, pero al final le dieron el gol al jugador cordobés quien regresaba al Atanasio cuatro años después a enfrentar a su ex equipo.



Tras el gol, Nacional se animaba a atacar, pero no lograba tomar buenas decisiones en el último tercio del campo. Al minuto 38 y luego de un tiro de esquina, la pelota le quedó en el segundo palo a Jefferson Duque, quien no logró definir con claridad. Dos minutos después, Jorge Segura le quedó la pelota servida para definir, pero le faltó precisión.



Sobre el final del primer tiempo, un tiro libre desde el sector derecho cobrado por Jarlan Barrera, le quedó la pelota a Jorge Segura quien no fue preciso para definir. En tiempo de descuento, un centro desde el sector derecho de Yerson Candelo, mandó la pelota al segundo palo y Didier Moreno empujó la pelota en su propia meta. Sin embargo, el árbitro Nicolás Rodríguez acudió al VAR y tras un análisis, determinó validar el gol y así Nacional se iba al entretiempo empatando el partido.



En la etapa complementaria, el partido creció en ritmo, con llegadas en ambas áreas. Al minuto 7 y tras un ataque coordinado, un centro por el sector derecho de Andrés Andrade, le quedó a Jefferson Duque, quien, con golpe de cabeza, marcó el segundo gol de Nacional.



Con la ventaja en el marcador, Nacional arreciaba el ataque y al minuto 15 mediante un contragolpe, Andrade le manda un pase de más de 30 metros a Vladimir Hernández, quien no logró definir ante la salida del arquero Viera.



Al minuto 21, un saque de banda desde el sector derecho a favor de Junior, un flojo rechazo de Cristian Blanco le quedó a Carmelo Valencia quien pivoteó dentro del área, la pelota quedó flotando para que Luis González con pierna derecha empatara el marcador.



Con la igualdad, ambos equipos generaban opciones sobre el arco contrario. Baldomero Perlaza al minuto 24 tuvo el tercero, pero no aprovechó un contraataque. Luego, Edwin Cetré llegó al área por el sector izquierdo, pero no tomó una buena decisión. Los últimos minutos fueron cargados de emociones con llegadas en ambas áreas, muchas ganas pero sin eficacia.



Al final, Nacional logró remontar un marcador, pero no logró mantener la diferencia, aunque mejoró en el juego colectivo, cometió errores en defensa y en ataque que derivó en conformarse con el punto. Junior arrancó bien, pero se fue diluyendo en el juego, luego volvió a repuntar en el partido y logró igualar la contienda.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Rionegro a Águilas Doradas, mientras que Junior recibirá en Barranquilla al América de Cali.



Síntesis



Atlético Nacional 2-2 Junior



Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Yerson Candelo (6), Brayan Córdoba (5), Jorge Segura (6), Christian Mafla (5); Baldomero Perlaza (5), Bryan Rovira (5), Andrés Andrade (7), Jarlan Barrera (6), Vladimir Hernández (5); Jefferson Duque (6).



Cambios: Cristian Blanco (5) por Christian Mafla (1 ST), Estéfano Arango (SC) por Vladimir Hernández (34 ST), Fabián González Lasso (SC) por Jefferson Duque (35 ST).



A.T.: Pompilio Páez.



Junior: Sebastián Viera (5); Marlon Piedrahita (5), Willer Ditta (5), Germán Mera (6), Fabián Viáfara (5); Leonardo Pico (5), Didier Moreno (4), Fredy Hinestroza (6); Edwin Cetré (6), Teófilo Gutiérrez (5), Miguel Borja (6).



Cambios: Luis González (8) por Fredy Hinestroza (26 PT), Carmelo Valencia (5) por Didier Moreno (19 ST), Larry Vásquez (5) por Edwin Cetré (31 ST).



D.T.: Amaranto Perea.



Goles: Didier Moreno (en contra) (45+2 PT), Jefferson Duque (7 ST) para Atlético Nacional. Miguel Borja (31 PT), Luis González (21 ST) para Junior.



Amonestados: Christian Mafla (33 PT), Jorge Segura (23 ST) en Atlético Nacional. Luis González (41 PT), Didier Moreno (11 ST), Carmelo Valencia (36 ST) en Junior.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Nicolás Rodríguez (6).



Partido: muy bueno.



Figura: Luis González (8).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: sin espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8