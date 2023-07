Vásquez sobre su penalti contra Nacional: ‘No estaba en los planes’

Millonarios arrancó la pretemporada, para lo que serán los retos del 2023-I en Liga y Copa BetPlay, apareciendo como el defensor de ambas coronas. Siguen surgiendo más y más reacciones de la estrella 16, con el pasar de los días.



Uno de los protagonistas de ese momento fue Larry Vásquez, encargado de cobrar el penalti definitivo, que determinó el destino de la Liga. En charla con El Vbar de Caracol Radio, el volante habló de los cobros de penaltis, donde él mismo lo afirmó, no se encontraba entre los opcionados a patear.



Decisión al momento de cobrar los penaltis: es importante que haya confianza del técnico y que los que están, digan que están con plena confianza de cobrar. Es algo respetable y valorable, para decir si se está o no bien, para eso somos un equipo.



Resulto en los cinco inicialistas. Yo no escogí ser el quinto, simplemente se dio por la organización y requerimiento. Dije voy para adelante. Soy muy creyente y siento que no hubo una forma más perfecta e idónea, entrando faltando un minuto y me tocara la responsabilidad del ultimo penalti, quedando en la historia de esa final y de Millonarios. Mi mamá la noche anterior me decía y me lo recalcaba antes, que dios te iba a glorificar y así fueron las cosas. Todas las fuerzas ayudaron, porque no soy el gran ejecutador de penaltis,

estaba en el lugar correcto e hice lo que había practicado.



Momentos previos al cobro: la verdad no pensé mucho, no hubo tiempo para eso. Celebramos que Montero atajó el penalti, cuando voy a tomar el balón, Álvaro se me acerca, me dice unas palabras de aliento. Lo miro y lo escucho, mi foco estaba ahí.



Eso ayudó a disipar esa tensión que sentía ahí. Cuando iba a patear, estaba decidido. No soy el más acertado, pero estaba claro a donde iba a patear y lo había entrenado.



Decisión del cambio al final y por qué tomó el cobro: no estaba en mis planes. A Pereira lo llamaron como último cambio. Yo me voy caminando hacia el banco y dije que iba a hacer fuerza. Cuando el profe me mira dos segundos y me llama, le pregunté que si iba a entrar y dijo que sí. Luego cuando se escogen los jugadores, yo era el sexto o séptimo.



Por algunos motivos resulto en los inicialistas, simplemente se dio por la organización y requerimiento de los que estábamos ahí.