Arde la pelea: Villa se regalaría a otro equipo para irse de Boca

Después de su condena judicial por el caso de violencia de género hacia su expareja, Daniela Cortés, el volante Sebastián Villa ha empezado a vivir un infierno en incertidumbre en Boca Juniors, pues desde el fallo en contra, las directivas decidieron no contar con él para los partidos.





Tras el lío judicial y deportivo, Villa decidió regresar a Colombia y desde su país natal ha estado en constante comunicación vía correo con el club, donde la pelea ha tenido duras respuestas de cada lado, en la que el club cree que es una falta que el jugador no se presente a sus labores.



Frente a este complejo panorama, Sebastián Villa y su representante tienen un plan y según ‘Diario Olé’, el plan del jugador es salir libre sin que él ni Boca terminen pagando algo por la cancelación del contrato.



“La estrategia de Villa es salir gratis de Boca, sin que nadie ponga un peso, irse libre para arreglar con cualquier otro club por poca plata, lo cual podría compensar el alto riesgo que implica su delicada situación judicial, con una condena”, dice el medio de comunicación argentino.





Por ahora, el futuro de Sebastián Villa es una total incógnita y con sus decisiones, estaría claro que el volante no quiere continuar en Boca Juniors, pero la decisión del club xeneize es no dejarlo ir libre, debido a que valoraron mucho al jugador a lo largo de estos años y no ceden en perder el valor patrimonial.