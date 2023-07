Millonarios inicia pretemporada con miras al bicampeonato de Liga

Los trabajos en Millonarios no se detienen. Este miércoles, el plantel profesional del conjunto embajador se reunió para comenzar a pensar en la siguiente temporada. El cuadro bogotano disputará la Copa BetPlay y espera por buenos resultados que le permitan avanzar en liga y, por qué no, repetir el título que obtuvo hace unas semanas.



Aún no se han confirmado de manera oficial salidas o refuerzos, sin embargo, Alberto Gamero ya sabe que no contará con Óscar Cortés, quién será transferido al Lens de Francia.

☝️😁💙⚽️ Cuando vuelves a donde eres feliz…



¡Ya empezó la #PretemporadaAzul 2023-2! ¡Ya empezó la pretemporada del Campeón! 🌀⭐️🔝 pic.twitter.com/hWncD0vwaQ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 5, 2023

El plantel viajará esta semana a Estados Unidos para jugar su único partido amistoso de pretemporada. Será frente a Atlético nacional rival con el qui coincidió en la final de la Liga BetPlay 2023-I. Luego del compromiso, volverá a tener unos días de descanso antes del debut en el torneo del segundo semestre.



El debut oficial del conjunto Embajador en la Liga BetPlay 2023-II será el fin de semana del 16 de julio. Visitará a Deportivo Pasto en el Estadio Libertad.