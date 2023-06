Alberto Gamero: ‘En tres años de trabajo hemos construido’

Millonarios ya está en Medellín, para lo que será la final de ida de la Liga BetPlay, que empezará en el Atanasio Girardot. Alberto Gamero, entrenador del equipo embajador, atendió a los medios de comunicación, en la rueda de prensa previa al juego de este miércoles.



El estratega no solo se refirió a lo que será el juego, la forma de afrontarlo, los retos que tendrán y lo que buscarán en el Atanasio. Se tomó un tiempo para mandar un mensaje para vivir esta fiesta del fútbol en paz y armonía.



Estas fueron las declaraciones del técnico embajador, en la rueda de prensa previa de la gran final.



Manejo de la presión a los jugadores, en momentos complejos y ausencia de Vargas: si necesitábamos un punto en dos juegos, algo estábamos haciendo bien. El grupo es consciente de los errores, pero llega al día siguiente a mejorar y practicarlos. El grupo está tranquilo. Es cierto que contra Medellín el primer tiempo no fue bueno y sacó la casta. Contra Chicó era de trámite, pero nos hacen dos goles

Estamos acá por hacer un mérito, al igual que Nacional. Es tomar esa memoria de lo bueno, se han hecho cosas buenas. Es el examen final ante un equipo bueno. Mi equipo está metido, concentrado para pelear por la estrella.

Cuando un jugador se va, no nos debe preocupar eso. Juan es un estandarte para nosotros, tiene jerarquía. Cuando esta él, el equipo se siente cómodo, pero indudablemente con Arias nos ha dado una mano como lateral y central. No tengo susto, estoy tranquilo con lo que viene haciendo.



Recuerdo de la final que le ganó a Nacional con Tolima: no solo desde el 2018, cuando salí campeón. Siempre salgo a jugar, proponer y no esconder. Esto ha sido mi mecánica, este Millonarios es el club con más puntos de visita. Mañana enfrentaremos a un equipo grande, con buenos jugadores. Estoy con la tranquilidad de tener un buen equipo para pelear el campeonato. Por algo son los dos mejores de la Liga. Tanto Nacional como Millonarios han hecho méritos.



Revancha personal por la eliminación de 1989: aquí fue un partido de Libertadores, con dos grandes clubes. Hoy vamos a disfrutar un título. Siempre he tenido la tranquilidad de estar seguro con lo que hacemos. No hay temor ni miedo, ni lo tendré. Mañana saldremos a proponer, a divertirse. Les dije que hay 18 eliminados y dos en la final. Es para disfrutarla y jugarla, con ese convencimiento que tienen, vamos a salir a buscar ese resultado para llevarnos a Bogotá.



Virtudes que puede encontrar en Nacional: tenemos los mismos partidos perdidos, van evolucionando. Autuori los conoce más con el pasar de los partidos. La semana pasada apareció con otro lateral izquierdo, lo hace con Candelo en la otra banda y antes Román. Los centrales le dan confianza.



Adelante casi no varía, con Palacio y Gómez, pero poco hace línea de tres. Busca tener a Dorlan detrás del nueve para patear. Últimamente juega sin extremos. Deossa va como interior, y termina por dentro. Ha variado y tenemos que enfocarnos en los dos últimos juegos.



Encontraremos a un equipo con volumen ofensivo, con mucha tenencia en la parte de atrás. Tienen media distancia con Gómez y Pabón. El sábado habrá un campeón y buscaremos que seamos nosotros. Son dos clubes que hicieron un buen torneo.



Sentimiento de favoritismo: cuando vas a jugar contra Nacional, no se pude sentir favorito. Confiamos en lo que hacemos y estamos en capacidad de pelear la final. No podemos desmeritar al rival. Tenemos tres años y medio de cosechar, estar en los torneos peleándolos, eso me satisface de este equipo. Es la chance de estar en la final y buscar ganarla, nos falta eso. Sin presión, estamos tranquilos.



Juego buscando la fortaleza azul o previendo las virtudes del verde: siempre analizamos el rival, lo miramos. Les doy las herramientas para que sepan contra quien jugarán, los movimientos. No cambiaremos nuestra idea, de local y visita es lo mismo, proponemos buena posesión. Si la tenemos, no nos preocupamos. No cambia nada, es salir a hacer lo que hacemos siempre.



Arrancar la final en Medellín: jugar de visitante no quita nada, es de 180 minutos. Tenemos pensado llevarnos un resultado a Bogotá. Será el mismo partido acá y allá. Nacional sale a jugar y no creo que cambie mucho en el partido por la localía.



Tiempo de trabajo de Millonarios, a diferencia de Nacional y cambio de idea: prefiero tener trabajo, los tres años. Se construye, estamos en eso, se pueden construir muchas cosas. No lo hago y si lo hago traiciono lo mío, hoy nosotros somos el segundo equipo con más goles, no puedo irme para atrás.



Recuerdo de la final perdida contra Tolima y enseñanza: en esto eso pudo ser luego del partido. Las finales las disfruto, estas ruedas de prensa son las que más disfruto. Estos días de entrenamiento ha sido satisfacción, mejorar cosas y avanzar en otras. Esto es alegría y felicidad. El partido contra Medellín fue una alegría, eso me satisface ver la afición feliz.



Todos queremos ser campeones, Nacional también, nosotros igual. Llegar a una final no es fácil, es un camino complicado y estamos a dos partidos de un título y lo disfrutaré.



Mensaje de vivir la final en armonía: el sábado hay un solo campeón, si Millonarios gana, se matan los otros y viceversa. Habrá un partido, nosotros tenemos que aprender a aceptar las cosas. Es triste que nuestra afición no esté mañana acá y los de Nacional estén en Bogotá. Decíamos antes que los mejores son los brasileños porque son alegres, el fútbol es alegría. Ojalá mañana tengamos una gran alegría en el Atanasio e igual en El Campín. Nosotros querremos ganar y ellos también, habrá uno solo.



Hay que sobresaltar cuando un equipo queda segundo. Algo que leí en estos días, era cuando Guardiola besó la medalla de segundo y hoy es campeón. Eso debemos aprenderlo, pero queremos es paz y alegría.