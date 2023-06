Millonarios espera a Cortés y Montero: de regreso para la Final

Millonarios ya está en Medellín, concentrado para afrontar el duelo de ida de la gran final de la Liga BetPlay 2023-I contra Nacional. Gamero contará con lo mejor de su plantel a disposición, para sacar adelante los primeros 90 minutos de la disputa del título.



Mientras tanto, Álvaro Montero y Óscar Cortés iniciarán en las próximas horas su retorno hacia Colombia, luego de estar concentrados con la Selección en la doble fecha FIFA, en los duelos contra Irak y Alemania.



Ambos jugadores tuvieron minutos en el primer duelo y para el segundo en Gelsenkirchen, estuvieron el banco de suplentes. Luego de los intentos por cambiar la fecha de la final, para contar con ellos, Gamero ha encontrado la forma de relevarlos, mientras retornan al país.



Y es que la duda para algunos estaba si iban a ser tenidos en cuenta o no, para el duelo de ida contra Nacional, con la opción de que llegaran en horas de la tarde del miércoles y por qué no, contar con ellos, dependiendo de lo que ordenara el estratega.



Sin embargo, esto no será posible. Fuentes consultadas por FUTBOLRED, cercanas al entorno de Millonarios, confirmaron que ambos futbolistas estarán llegando este miércoles en la tarde a Bogotá, quedándose en la capital y seguramente, preparándose para lo que será el partido de vuelta, a disputarse en el estadio El Campín.