Atlético Nacional: los convocados de Autuori para jugar la final

Atlético Nacional buscará la estrella número 18 en su escudo. Este miércoles comenzará a disputar la final de la Liga BetPlay frente a Millonarios y Paulo Autuori, entrenador del cuadro antioqueño, contará dispondrá de 20 jugadores.



Aparecen nombres de peso como Dorlan Pabón, Tomás Ángel, y Jefferson Duque, además, se mantiene la base que llegó hasta esta instancia del torneo.



Este es el grupo de convocados para el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2023-I 💪🏼⚽️🟢⚪️#VamosVerde 🇳🇬#JuntosPorLa18 ⭐️💚 pic.twitter.com/f2fV9AhvMY — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 20, 2023

Entre las novedades de Nacional aparecen los regresos de Cristian Castro Devenish, Jader Barbosa y Édier Ocampo.



En cuanto a salidas, no estará Sergio Mosquera, defensor central. Además, no se tuvo en cuenta a Kevin Mier, quién estuvo con la Selección Colombia en los dos partidos amistosos frente a Irak y Alemania pero no jugó aunque se espera por su regreso para el duelo en El Campín del próximo sábado.