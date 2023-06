Paulo Autuori habló de sus planes en la final Nacional vs Millonarios

Paulo Autuori habló de lo que se vivirá este miércoles 21 de junio en el estadio Atanasio Girardot, en el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2023 entre Atlético Nacional y Millonarios.



El entrenador brasileño hizo sus declaraciones en la rueda de prensa previa al crucial partido. Aunque en la primera pregunta chocó con un periodista, pues dejó claro que él no hablaba de los árbitros.



¿Cómo jugará Nacional y qué espera de Millonarios? No voy a hablar del partido como tal. Este partido representa un duelo de dos gigantes de Suramérica, que van a coronar procesos distintos. Todo el mundo va a saber de este partido, el que tiene que ganar es el fútbol colombiano.



Necesitamos en estos días bajar la violencia que está por ahí. Y el fútbol, como deporte, debe ser un actor de esto, porque los jugadores e hinchas son los verdaderos protagonistas del fútbol, esta es una pasión. Luego vienen entrenadores, árbitros, directivos y la prensa, que es muy importante.



Tenemos que estar juntos, para que el fútbol dé una imagen de paz y deportividad. Tenemos una responsabilidad con nuestras actitudes y gestos.



En cuanto al juego, vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, que practica el fútbol de mejor calidad en Colombia, con un proceso de tres años. Nosotros vamos a trabajar para ser más afortunados y en un proceso corto, de seis meses, ganar el campeonato, que se suma a la Superliga, la incorporación de jóvenes en el plantel, y la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.



⚽🎙"Tenemos que cuidarnos ofensivamente de Millonarios" Paulo Autuori, entrenador de Nacional #LAFINALxWIN pic.twitter.com/536JclaSpl — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 21, 2023

¿Qué tan pragmático debe ser el equipo? Debemos tener equilibrio. Ya he participado de finales con dos partidos, y más que sacar adelante el título como local, es afuera. Equilibrio: razón, emoción, eficiencia, eficacia.



¿Hay sed de victoria en el plantel de Nacional? No es solamente juntar jugadores victoriosos, porque ganar un partido o un título no te hace victorioso; hay que tener actitudes coherentes en la vida. Cuando construimos un plantel, necesitamos jugadores victoriosos dentro y fuera de la cancha, que valoren los pequeños logros. Recuerdo a Pep Guardiola, que cuando no logró la gloria, recordó la línea delgada que separa un partido decisivo (del triunfo o la derrota). Repito, hay que tener equilibrio, con tareas ofensivas y defensivas; y en Europa hay procesos largos para lograr títulos, como Guardiola o Klopp. Si ganamos, será mérito de los jugadores, que son los obreros.



Evolución de su equipo. Yo analizo para cada partido el equipo con balón y sin balón. Hemos ganado mucho sin balón, porque son más fáciles los movimientos, nos falta con balón, y en eso Millonarios es más fuerte. Hay que añadir más calidad en las tareas con balón, pero es un proceso; si hemos logrado esto en seis meses, y ganamos el título, el paso siguiente es añadir cosas, porque debemos seguir evolucionando.



¿Cómo vive Nacional, con jugadores jóvenes, esta final? Son dos gigantes suramericanos, no de Colombia. Entonces, tenemos un grupo en el que hay muchos jóvenes; y varios han plasmado madurez futbolística impresionante. Estoy acá para que ellos vayan paso a paso; mi labor es en el día a día, conversando con ellos, mostrándoles el nivel profesional que tienen que agarrar, para que el proceso de adaptación, cuando vayan al exterior, sea más corto. No es solo ganar títulos, hay que trabajar para el día siguiente, dar pasos adelante, no figurar por un momento y apagarse, como los juegos pirotécnicos.



Creo que no les va a pesar la juventud, no me importa la edad, hay que arriesgar. Los jóvenes son tan importantes como los referentes, que tienen recorrido. Esa mezcla explosiva nos trajo hasta acá; ellos saben que lo que hemos logrado no lo podemos tirar a la basura, así que hay que competir.



¿Qué ve en Sebastián Gómez? Seba necesita estar involucrado en un nivel competitivo en el que se exija siempre. Me encanta contribuir con mi pequeña parte para que estén en una final y con la posibilidad de salir a otra liga más competitiva.



Queremos crear un contexto competitivo, porque hay jugadores, en Nacional y en Colombia, que salen todos los días y pueden llegar muy lejos.



No tener hinchadas visitantes. Soy de una época en la que las tribunas estaban con gente de ambos equipos; esto no es fútbol para mí. Cuando miro hacia Sur y no están, es triste, porque hinchas y jugadores son los protagonistas, el fútbol es una fiesta.



¿Lo sorprende ver a Nacional en la final? Yo no he ganado nada, he participado de trayectorias victoriosas. El protagonismo que se da a los entrenadores es absurdo, los protagonistas son los futbolistas. Espero ver a mis jugadores victoriosos. Un título no me va a hacer victorioso, me hará victorioso si al final de mi vida cumpliré con las enseñanzas de mi padre; el fútbol no cambia mi vida, ganar juegos o títulos sin tener propósitos de vida, no sirve de nada.