Ramos y el recado a los porteros: ‘en Millos no hay tiempo de madurar’

Millonarios prepara todo para enfrentar a Alianza Petrolera, teniendo en cuenta las necesidades claras y que el semestre está en juego en la cancha del Daniel Villa Zapata. Los errores individuales y críticas ya son cuestión del pasado, el plantel de Gamero le apunta a lo que viene.



Uno de los autorizados para hablar de lo que puede estar ocurriendo, desde lo positivo y negativo es Nelson Ramos. Paso por la escuadra capitalina entre 2011 y 2014, siendo parte de la conquista de una Copa y Liga.



El portero habló con FUTBOLRED, acerca del nivel de los porteros embajadores, la rotación de Gamero y el recuerdo que tiene de Andrés Llinás.



Actualidad del equipo y porteros: hablando de las posiciones, cuando clasificaron, dije, por los arqueros, le iba a costar a Nacional y Millonarios. Los porteros azules están en crecimiento, independiente de que sean buenos, no tienen muchos partidos a nivel profesional. La presión cuesta, si se va perdiendo o empatando, en los últimos minutos. Las finales las ganan los arqueros y delanteros, por eso son tan relevantes.



Manejo de los arqueros por parte de Gamero: hoy día se la jugó con Ruiz, está indicando que Vargas y Moreno son arqueros que están esperando la oportunidad, no volvió a rotarlos. Tuvo un momento donde puso uno un juego, al otro salía entraba el otro portero y así. Ahora que llegó Ruiz tomó la decisión de ponerlo todos los partidos, vaya cómo le vaya. Él está madurando, el problema es que está en Millonarios y ahí no se puede madurar. El arquero que tape, sea de 19 o 50 años, tiene que saber dónde está, no le sirve nada más sino generar confianza y buenos resultados.



Opinión sobre Esteban Ruiz: depende del estilo, creo que el profe necesita un arquero que juegue con los pies atrás. La salida es con los centrales, desde atrás. Está buscando un portero que maneje más los pies. La llegada de Montero se sentirá para el otro año. Es la madurez, está en Millonarios donde debe madurar rápido, el hincha no espera. Siempre alienta, está en todos momentos, pero debe tener un nivel regular, que lo sostenga y poder tener ese puesto con criterio.



Opciones de Millonarios: tengo fe de que el clasificado salga cuando Millonarios y América se enfrenten. Aspiro que Millos gane en Barranca, ya han ganado, tienen esa opción allá, además haciendo fuerza que América y Tolima no sumen, le tengo fe que todo se defina en la última fecha. Ojala porque es un gran equipo, estuvo en finales el semestre pasado. Tuvo para ganar contra Tolima, pero así es el fútbol y que tenga el chance de llegar con opciones contra América.



Jugadores a destacar en los embajadores: Uribe por experiencia, es un gran jugador. Es goleador, que si le queda una, mete dos. Eso es lo fundamental del arquero y del atacante. A futuro, a Llinás, recuerdo que lo conocí cuando era más pequeño, lo veíamos entrenando, tenía mucha actitud. Ese es el futuro, junto a Vega tomarán el mando de Millonarios. El conjunto de experiencia y juventud ayuda.



Sergio Cortés

Redacción Futbolred

