¡Tremenda baja para Millonarios! No está entre los viajeros azules

Millonarios no tiene margen de error, luego del empate contra Tolima en Bogotá, no dependen de sí mismos para poder llegar a una eventual final. La intensidad con la que enfrentaron a los actuales campeones de Colombia dejó sus secuelas, pues uno de los fundamentales de Gamero no estará contra Alianza Petrolera.

Se trata de Andrés Felipe Román, que tuvo un golpe en el partido con Daniel Cataño, en su tobillo, el cual no le permitió culminar al 100% el compromiso, por lo que en su lugar ingresó Elvis Perlaza. Gamero, en la rueda de prensa luego del empate, afirmó que estaría bajo observación, para determinar sobre la hora si estaría o no con el plantel.



El club confirmó las molestias del lateral derecho, en su cuenta de Twitter “Millonarios informa que Felipe Román sufrió contusión ósea en el tobillo derecho, por lo que no podrá estar en el juego vs Alianza Petrolera. Incapacidad según evolución”.



Millonarios FC informa que Felipe Román sufrió contusión ósea en el tobillo derecho por lo que no podrá estar en el juego vs Alianza Petrolera. Incapacidad según evolución. pic.twitter.com/php8sJbAdF — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 11, 2021

Millonarios se desplazó a Barrancabermeja en horas de la tarde del sábado, con un total de 19 futbolistas, donde se destaca el retorno de Émerson Rodríguez, luego de cumplir fecha de sanción.