Millonarios, a ganar para seguir en pelea: visita al difícil Alianza

La quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de Liga Betplay 2021-II está para alquilar balcón. En el grupo B, podría definirse finalista siempre y cuando se le den los resultados al Deportes Tolima en Cali. Y como Millonarios quiere dar la pelea hasta final, es decir, definir su clasificación en El Campín ante el América, primero tendrá que vencer en Barrancabermeja al Alianza Petrolera. El compromiso será a las 5:00 pm.

El equipo de Alberto Gamero sufrió un duro revés frente al Tolima y su afición salió con desilusión por el sorpresivo empate, después que el equipo trabajara el resultado durante todo el compromiso. Sin duda, un baldado de agua fría pues contaban con los 3 puntos, y prácticamente los tenían en el bolsillo.



Pese a la igualdad, Millonarios se mantiene en la lucha por llegar a la final y sigue dependiendo de sí. Este domingo tendrá que imponerse sí o sí en condición de visitante. Pero no será fácil. Al frente tendrá a un Alianza Petrolera que de local es muy fuerte y que aprovechará la fuerte temperatura en Barrancabermeja para poner a "sudar petróleo" a los capitalinos. En los últimos ocho juegos en el Villa Zapata, Alianza ha ganado cinco partidos (dos por goleada 3-0) y ha igualado dos. Apenas cayó con Tolima en el arranque de los cuadrangulares.



En lo que respecta a duelos entre petroleros y embajadores en Barrancabermeja, el panorama no es tan oscuro para la visita, que ya sabe lo que es sacar buenos resultados en esa plaza. Los últimos cinco resultados fueron 0-2 (Liga 2016-I), 2-0 (Liga 2017-I), 3-2 (Liga 2010-II), 2-1 ((Liga 2019-I) y 0-2 (Liga 2021-I). Aquella última victoria de los albiazules se dio en marzo y se firmó con doblete de Fernando Uribe.



La principal novedad en los azules pasa por la ausencia de Felipe Román, quien se resintió del tobillo y no pudo viajar a Barranca. El que regresa es Emerson Rodríguez, quien pagó fecha de sanción por la roja que vio en Ibagué. El resto de la nómina será la misma que jugó frente a los pijaos en El Campín.



Liga Betplay 2021-II

Fecha 5, cuadrangulares semifinales

Estadio: Daniel Villa Zapata, Barrancabermeja

Día: Domingo, 12 de diciembre

Hora: 5:45 pm

Árbitro: Jhon Ospina

Transmisión: Win +