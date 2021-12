Millonarios quiere sacar petróleo: así le va visitando a Alianza

Millonarios no tiene mañana, el año puede terminar antes de tiempo, si no suman y recuperan lo perdido contra Tolima. La consigna es de ir al calor de Barrancabermeja a conseguir las tres unidades, que los dejen con opciones en la última fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay.



Las cinco unidades los mantienen con el sueño, pero, son conscientes que ahora no depende exclusivamente de lo que hagan, deben estar al pendiente de América vs Tolima en la noche, para empezar a hacer cálculos y demás.

Por lo pronto, la cabeza está en el puerto petrolero, donde saben qué es sacar buenos resultados, teniendo clara la complicación y el esfuerzo que implica, jugando en un clima difícil, que puede ser una piedra en el camino para los que no están acostumbrados a la alta humedad.



Desde que Alianza Petrolera ascendió, embajadores y refineros se enfrentaron en ocho oportunidades en el Daniel Villa Zapata y en el Álvaro Gómez Hurtado de Floridablanca. El duelo más reciente entre ambos por Liga, data del apertura de este año, donde los capitalinos se impusieron con un doblete de Fernando Uribe, que será inicialista en la cancha de Barrancabermeja.



Son dos partidos de invicto contra los de Bodhert, pues en el 2019 también derrotaron a Alianza por el mismo marcador. No caen en el Daniel Villa Zapata desde el miércoles 5 de septiembre del 2018, cuando un triplete de César Arias los dejó perdedores, pese al doblete de César Carrillo.



El balance general es de cuatro victorias y cuadro derrotas. La única opción para los azules, si quieren llegar con chances, es de ganar, especialmente para los embajadores, que deberán esperar una derrota del Tolima, para que el cuadrangular quede con más opciones y todo pueda definirse en El Campín.