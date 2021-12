América sueña con la final: recibe a Tolima en el Pascual Guerrero

América de Cali recibió un tanque de oxígeno en la pasada fecha con su triunfo agónico sobre Alianza Petrolera, por lo que este domingo (7:30 p.m.) debe volver a sacar tres puntos frente al Deportes Tolima, lo cual lo dejaría líder del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2021 y dependiendo de sí mismo para llegar a la final.



Juan Carlos Osorio y sus dirigidos saben que para quedar con la primera opción de asegurar el tiquete y luego ratificarlo con una victoria sobre Millonarios en El Campín, tendrán que quitarse de encima al duro escollo tolimense, el equipo más físico del fútbol colombiano y en los últimos años gran protagonista en las instancias definitivas.



Haber perdido en Barrancabermeja dejó comprometidos a los escarlatas, pero su dramática celebración en el Pascual el domingo pasado y el doble empate entre ‘embajadores’ y ‘pijaos’ le dieron respiración artificial, produciendo un giro en el grupo.



Pero lo que más ilusiona a los fanáticos del conjunto vallecaucano es que las cifras de los últimos enfrentamientos ante Tolima les favorecen. De 6 partidos ganó 3, empató 1 y perdió 2, el último de ellos el 2 de diciembre, cuando Jeison Malagón fue expulsado en el minuto 2 de la primera parte.



Otra vez lo que debe evitar América es ir al choque con los recios centrales visitantes, así como repetirse en el juego aéreo y facilitarle las cosas al visitante. En defensa y en mitad de cancha también evitar que se hagan circuitos que junten a hombres desequilibrantes como Juan David Ríos, Daniel Cataño, Ánderson Plata y Juan Fernando Caicedo.



Juan Carlos Osorio tendrá que darles cabida a las ideas de Deinner Quiñones aprovechando su perfil cambiado, a las llegadas al área de Larry Angulo y Carlos Sierra, así como las transiciones de Jeison Lucumí, Gustavo Torres, Joao Rodríguez y Adrián Ramos, en busca de crear volumen ofensivo ante el equipo menos vencido de la llave.



“Es el rival a ganarle, referente en este grupo hasta por el momento porque va de primero, aquí va a ser un juego totalmente diferente, esperamos estar a la altura del partido y conseguir la victoria”, manifestó Larry Angulo.



Sobre el aporte que hace para sumarse a sus compañeros en ataque, afirmó que “llego muy bien a la zona de definición, me muevo muy bien en la zona 14 que dice el ‘profe’ y eso me ha llevado a conseguir goles importantes”.



Datos en el previo



Deportes Tolima se quedó con la victoria en su último encuentro ante América de Cali en el torneo, por 2-0 el pasado 2 de diciembre. El conjunto de Ibagué no enlaza victorias ante los caleños en la categoría desde una racha de dos entre noviembre de 2009 y marzo de 2010.



América de Cali ha ganado sus últimos tres partidos como local en esta Liga BetPlay, y busca igualar su última mejor racha en casa en la división: cuatro victorias entre septiembre y octubre de 2020.



Tolima no ha perdido en sus últimos ocho partidos de fase final en Primer A (4V 4E), después de haber perdido cuatro de los ocho encuentros anteriores de este tipo (1V 3E).



América de Cali ha marcado tres goles en los últimos 15 minutos de partido en estos cuadrangulares, más que cualquier otro equipo. Esto supone el 60% de las anotaciones de los caleños en esta fase (3/5), mayor proporción en el torneo.



William Cuesta, de Deportes Tolima, es el arquero con mejor porcentaje de atajadas en estos cuadrangulares (85%), atajando 17 de los 20 remates al arco que ha recibido, permitiendo solo tres anotaciones del rival (menor registro).



Estadio: Pascual Guerrero



Domingo 12 de diciembre



Hora: 7:30 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: John Hinestroza (Chocó)



Asistentes: John A. León (Caldas) y Elkin Echavarría (Antioquia).







Probables formaciones:



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Marlon Torres, Elvis Mosquera; Luis Alejandro Paz (Jeison Malagón), Larry Angulo, Carlos Sierra, Joao Rodríguez (Deinner Quiñones), Émerson Batalla (Jeison Lucumí); Adrián Ramos.



D. T.: Juan Carlos Osorio.



Tolima: William Cuesta; Harold Gómez, Julián Quiñones, Ánderson Angulo, Jeison Angulo; Juan Pablo Nieto, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Cristian Trujillo; Luis Miranda (Ánderson Plata), Juan Fernando Caicedo.



D.T: Hernán Torres.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces