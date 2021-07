¿Por qué el bajón de nivel? Emerson Rivaldo da sus dolorosas razones

Un nuevo sueño inicia en Millonarios. Después del subcampeonato logrado en el primer semestre del año, el azul busca llegar más allá para quedarse con la tan anhelada estrella 16.



Justamente el domingo anterior inició el camino albiazul en Liga con victoria 1-3 contra Deportivo Pasto en territorio nariñense. Entre los anotadores se reportó Emerson Rivaldo Rodríguez, la joya de la corona.

El extremo de 20 años viene de una temporada repleta de altibajos. Inició el 2021 como la gran revelación del torneo local, fue llamado a microciclo de Selección Colombia y se especulaba inlcuso con una pronta salida al exterior, pero con el pasar de los meses se fue apagando. Como era de esperarse, las críticas no tardaron en llegar.



Emerson habló en el ‘VBAR’ de Caracol Radio respecto a las razones de su bajón, dio algunos detalles sobre su vida personal y ahondó en las actividades que actualmente realiza para superarse cada día más.



“Todavía me toca mejorar en muchas cosas, estoy trabajando con el profe para mejorarlas y creo que es muy importante superar ese buen rendimiento con el que empecé el año pasado. Hubo bajones, sin buen rendimiento, pero eso ya quedó atrás. Ahora es mirar adelante y trabajar para mejorar esos detalles que faltaron el semestre pasado”, expresó.



La convocatoria de Reinaldo Rueda fue para muchos hinchas albiazules el punto de quiebre en el buen desempeño que llevaba Rodríguez desde mediados del 2020. A partir de allí, el bajón fue gigante y explicó sus razones.



“Hubo muchos factores: la expulsión, cosas que vinieron en contra mía, algunas lesiones, a veces jugaba el partido con el tobillo esguinzado... Son cosas que uno aprende porque por hacer más, uno termina haciendo menos. Creo que no bajé el rendimiento ni nada sino fue la falta de confianza”.



Incluso aprovechó para responder a las críticas y exponer sus razones: “Mucha gente dice que me agrandé, que una cosa o la otra, pero la gente tampoco sabe la vida personal de uno. Pasé por momentos difíciles con mi familia... personas muy cercanas que desgraciadamente ahorita no están conmigo, pero que desde el cielo lo cuidan a uno”.



Reveló además que el último partido del todos contra todos (contra Deportivo Cali en El Campín) no jugó porque se había enterado de la muerte de su sobrino. “Estaba mal... son cosas que lo bajonean a uno”, aseguró.



Para finalizar, el nacido en Buenaventura explicó que Alberto Gamero “siempre me ha llevado de la mano” porque “sabe las condiciones que tengo”. Así mismo, dijo que le recalca mucho que “en la zonza de definición es donde tengo que encarar”, le hace caso y “hago la individual, hay veces que me sale, otras en que no, en eso debo mejorar”.



Y por lo anterior es que ha venido trabajando la parte mental con el psicólogo. “Si no me sale una, tengo que seguir intentándolo y a veces la toco para no perderla... son cosas que toca mejorar”, culminó.