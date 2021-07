¿Córdoba le 'baja la caña' a Millos? 'Con público no era finalista'

Millonarios se estrenó con victoria en la Liga Betplay II con victoria contra Deportivo Pasto (3-1) pero esa alegría se ha visto opacada por el anuncio de la salida de Cristian 'Chicho' Arango.

Esa preocupación, cuando no hay un reemplazo a la vista, ha sembrado dudas en el futuro del equipo para la temporada. Y el exarquero azul, Óscar Córdoba, no ha sio ajeno.



En su rol como analista, el exSelección Colombia comentó: "me tocó otro Millonarios, este tuvo una inyección de dinero, se dio a la tarea de buscar jugadores jóvenes y pudo catapultarlos por la emergencia. Pero este Millonarios, con público en el estadio, no le daba para llegar a la final", dijo.



Córdoba cree que ayudó mucho a esa exitosa campaña reciente el hecho de jugar sin público: "(Millonarios) tiene una hinchada con mucho peso, cuando un chico se equivoca no todos pueden sobreponerse, el estadio vacío ayudó a aliviar ese peso sicológico", añadió.



La presión de una hinchada exigente, por la historia del club, pesa, según el comentarista, hasta en los más 'cancheros': "​Me tocó vivir en Millonarios con jugadores de mucha experiencia, a los colombianos nada más se les cayó la estantería en la Copa América con un arquero que les habló. Todos estamos expuestos a equivocarnos pero seguro no llegan a la final con público. He visto jugadores con mucha experiencia que flaquean cuando la gente les grita", concluyó.