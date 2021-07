Se caería la llegada de Dávinson a España, pero ¿le hicieron el cajón?

Siguen llegando noticias desde territorio europeo respecto al mercado de fichajes. Hay especial atención en los futbolistas colombiano dado que más de uno tiene grandes posibilidades de tomar nuevos rumbos.



Sin dudas, uno de los nombres más sonados durante las últimas semanas es el de Dávinson Sánchez. Se lo ha relacionado con equipos de España e Italia, pero por ahora no se ha dado algo en concreto.



Lo cierto es que Tottenham, comandado ahora por Nuno, quiere renovar su plantilla y el colombiano pinta como moneda de cambio. Así paso con el reciente interés de su equipo por Jules Koundé.

El cuadro inglés parece olvidarse del defensor francés e iría por una joya del cuadro andaluz. Ha ofrecido 25 millones de euros más el traspaso del extremo argentino Erik Lamela por el joven internacional español Bryan Gil y el club sevillista se ha interesado en negociar esta opción, según confirmaron a Efe fuentes de la operación.



En principio, el Sevilla preferiría no incluir en la operación a ningún futbolista e incrementar así el dinero a percibir, pero las condiciones especiales en las que se desarrolla el presente mercado de fichajes, muy parado por la situación actual, podrían llevarlo a aceptar este pago en especie, informaron las citadas fuentes.



Lo anterior, por lo menos en principio, aseguraría la continuidad de Dávinson en territorio londinense. Con el descarte de Koundé, que por cierto desea llegar al Real Madrid, los ‘Spurs’ no pueden darse el lujo de debilitar su defensa para contratar a un atacante.



Por lo pronto, el caucano le cerraría la puerta a España y faltaría ver qué ocurre con la opción en Italia.



En su lugar, quien sí se vestiría de blanco para jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán la próxima temporada sería su compañero Lamela, quien concretaría su llegada a la tercer gran liga europea. Actualmente está en la Premier y ya jugó en Serie A (AS Roma).