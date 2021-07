Escalera al infierno

El descenso va a estar lindo este semestre. Eso sí, por desgracia la dirigencia de este país -incluyendo los presidentes de los clubes que están peleando por no irse- votaron por un formato de campeonato que sepulta la aspiración de cualquier reinsertado a la A. Aparte de heredar la mala campaña del 18 en liga, este semestre dos clubes caerán a la B, así que a veces termina siendo medianamente relativa la hazaña de Quindío y Huila por haberse colado de nuevo en primera división; si su campaña no supera las expectativas, habrá sido una especie de campamento de verano que hubo que gozar antes de volver al infierno.

Ese es el campeonato que más me interesa a esta altura del juego: Huila y Pereira son puesto 19 y 20 del tablero, ambos con 88 puntos y ojo que los dos no lo hicieron nada mal: Huila salió a tratar de resolver una visita medio complicada contra el Once Caldas y aunque terminó cayendo 1-0 -bonito gol del reencauchado Harrison Otálvaro- mostró que puede complicar si es que Harold Rivera está conectado. Once Caldas ganó inmerecidamente, si se quiere apelar a la justicia como baremo para decidir confrontaciones.



Pereira hace lo que puede con un magnífico entrenador como Alexis Márquez, con quien la dirigencia ha sido de lo más injusta: cada vez que un DT no puede encontrarle la vuelta al matecaña, van con el rabo entre las piernas y le ofrecen un hierro caliente que Márquez siempre acepta con gusto. Lo peor es que el ex portero del club, hoy devenido en injusto apagaincendios, siempre tiene la medida de lo que se necesita: bajo sus intermitentes mandatos les ha incluido confianza y gran fortaleza defensiva, primer ítem que debe resolver un club angustiado con la tabla. Ante Tolima mostró esa cara y aunque perdió, no dejó mala imagen: al fin y al cabo, jugó ante el vigente campeón. ¿Será que, con Márquez desde un comienzo, Pereira estaría en una situación tan calamitosa como la de hoy?



Quindío (91 puntos) fue el que empezó venciendo, pero también tuvo la ventaja de arrancar como local. Lo cierto es que enfrentó a un adversario directo en la lucha: Jaguares; y le ganó con transiciones muy rápidas, aprovechando la velocidad individual de sus futbolistas, pero poniendo esa característica en beneficio del colectivo. Oscar Quintabani, su DT, plantea cinco en el fondo con tres volantes de auxilio y velocidad por los costados. Con esa receta cosechó sus primeros tres puntos. La visita ante Millonarios no lo debe asustar: Quindío debe soportar su campaña en casa. Ese es el lugar donde debe hacer diferencia.



Jaguares (con 94 puntos) tendrá que mejorar montones para no complicarse. Ante Quindío jugó más mal que bien y además debe despertarse porque Alianza Petrolera, al que veían todos con la opción de juntarse a ese combo, ganó tras 31 partidos sin hacerlo y le dio un respiro en la tabla de abajo. Los de Barrancabermeja amasan hoy 102 puntos que los hace respirar. Los de Montería, si no se despabilan, van a sufrir más de lo esperado.