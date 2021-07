‘Sienten que ya cumplieron el año’: Casale explotó contra la directiva

A pesar del buen arranque del segundo semestre en Liga, los hinchas de Millonarios están sumamente preocupados con la nómina de Alberto Gamero y el desdén de los directivos.



El cuadro azul ya no cuenta con Fredy Guarín, Juan Camilo Salazar (préstamo) ni Kliver Moreno (larga lesión) y todo parece indicar que el futuro de Cristian Arango está en la MLS. Estos dos últimos, bajas durísimas.

Justamente sobre lo anterior, el periodista Antonio Casale apuntó en su podcast contra los dirigentes embajadores argumentando que se escudan en la crisis económica para no traer refuerzos y porque, según su entender, “sienten que ya cumplieron el año”.



“Prácticamente se da como un hecho la salida del ‘Chicho’ Arango de Millonarios y prácticamente se da como un hecho que NO será reemplazado. Si usted le suma esa salida a la ausencia de Kliver Moreno, fundamental en el torneo pasado como volante de primera línea, pues suma dos salidas en la columna vertebral. Y le suma la salida de Juan Camilo Salazar, que era un suplente que de cuando en cuando cumplía con sus funciones”, fue el balance respecto al grupo que actualmente tiene a su disposición Gamero.



Vale recordar que el domingo, durante la victoria 1-3 cobre Pasto en La Libertad, Harrison Mojica reemplazó al 10 embajador. Juan Carlos Pereira hizo lo propio con Kliver.



La crítica del integrante de RCN Radio y ESPN por el tema refuerzos llegó: “Es paradójico y curioso que Millonarios decida no reemplazarlo (al ‘Chicho’). Se dice desde el club que los motivos son presupuestales... está bien tener responsabilidad económica, pero también está bien invertir para ganar”.



Y en materia números, es extraño que sin tener que pagar más el elevado salario de Guarín y con el dinero que entrará por la salida de Arango, en la vereda azul no haya ingresos para contratar reemplazos. En su momento se habló del acercamiento de Jorman Campuzano y en redes algunos hinchas piden a Yesus Cabrera o Teófilo Gutiérrez.



“Millonarios está cerca de conseguir el cupo a Copa Sudamericana y pareciera que efectivamente, como reza en aquella acta que un hincha logró conocer y que después se dijo desde Millonarios que eran objetivos meramente económicos y no deportivos, pues fue así. Millonarios va a la Copa Sudamericana y poco más. De pronto por reclasificación buscaría un cupo a Copa Libertadores”, sentenció.



Para finalizar, le dejó un mensaje certero a los directivos: “Pareciera que sienten que ya cumplieron el año. La verdad es que el trabajo de Gamero es muy bueno: se ve identidad en el equipo, se ve una manera de jugar. Y llama la atención que no se refuerce el equipo para nada”.