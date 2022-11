Todo es dicha en Millonarios: 'los puntos bajos mejoraron su nivel'

La victoria 0-1 de Millonarios en casa del Junior tiene a la afición llena de ilusión: el empate en el clásico 1-1 de local se enderezó sumando en la cancha más difícil del cuadrangular A y eso le permite empatar en puntos con Santa Fe, aunque sean los 'cardenales', líderes del todos contra todos, los únicos con los que está prohibido igualar.

"Tan bonito que es cuando Millos juega y gana así y en Barranquilla, muy superior a Junior", opinó el periodista Antonio Casale en sus redes sociales tras la victoria azul.



"No tenía por qué importarle que no estuvieran Viera, igual hizo figura al arquero Martínez o Bacca o los lesionados. Jugó a lo que sabe, presionó arriba, ganó rebotes, tuvo la pelota, pero tuvo una diferencia y es que los puntos bajos ya están mejor en su nivel la mayoría: Montero sacó un mano a mano tremendo en el 0-0, destaco el nivel de Bertel, Pereira salió del bajoncito, y destacó a Daniel Ruiz no solo por el golazo sino porque volvió a ser el que se junta con Maca, solo falta Gómez", añadió.





"El equipo cuadró caja y pelea, ganarle a Junior no es poco", concluyó el periodista, que desde ya, como toda la afición azul, se ilusiona con un buen rendimiento frente a Pereira en Bogotá, lo que realmente sería cuadrar la caja, ganando en casa y por fuera de ella.