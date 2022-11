Bertel y Pereira: trabajo silencioso, pero vital para Millonarios

Millonarios se llevó un premio grandísimo de Barranquilla. Ganar en el Metropolitano no es fácil, pero el momento de Junior, por lesiones, no es el mejor. Pese a esto, no deja de ser un escollo complicado, al que los embajadores trabajaron y aprendieron a manejar en cancha.



El gol de Daniel Ruiz es de gran factura, inició la acción y él mismo la culminó, con potencia y ubicación, derrotando a Martínez. Alberto Gamero destacó el manejo que le dio, por momentos, al partido, manejando los tiempos y cortando los avances de Junior. Esto fue lo destacado, del triunfo embajador en Barranquilla.



Manejo de los tiempos del juego: Junior inició apretando, golpeando el área azul. Con el paso de los minutos, la posesión se equilibró. A partir del gol de Ruiz, los embajadores controlaron la pelota, manejándola y dándole tránsito en la gramilla.



El desgaste era evidente, pues la humedad hizo efectos en la visita. Bajar el ritmo de partido, cuando tenían la pelota, pausas necesarias para circularla. Si no encontraban el espacio, regresaban a zona de seguridad con los volantes de primera línea o defensores, incluso, llevando la esférica de regreso al área de Montero.



Nivel de Omar Bertel: el lateral izquierdo cumplió a cabalidad en su posición, en defensa y ataque siempre fue una alternativa. Tres intercepciones, ganó los dos duelos aéreos, en el suelo también se llevó ocho pelotas, para cortar las acciones de juego. En total, recuperó 10 balones para los embajadores.



Tuvo un 89.4 % de precisión en los pases y realizó uno de ellos clave, para acciones de gol. El mapa de calor también habla de su trabajo. Posicionado a la altura de la mitad de la cancha, para iniciar o retroceder, aportar en ataque o volver a montar el cerco defensivo. Terminó con calificación de 7.5.



Posesión de pelota, en el momento indicado: Millonarios suelte terminar con mayor tenencia de pelota, sin embargo, en Barranquilla acabó con el 49%. Cuando la tenía, busco darle manejo. Tras el gol, generó opciones claras para aumentar el marcador, en el momento que era necesario, bajaba el ritmo con ella.



Además, Junior en función de ataque, se estrelló no solo con sus problemas de lesiones en jugadores fundamentales, sino en el cerco y atención de jugadores como Vargas y Llinás, para cortar pelotas, siempre bien posicionados, unos metros afuera del área de Montero.



Juan Carlos Pereira, recuperando el nivel de juego: el mediocampista fue de menos a más, completando el 90% de pases realizados en cancha, con 14 recuperaciones. No logró llegar cerca del área, que es una de sus características, pero siempre se ubicó unos metros más adelante de la media luna, en fase ofensiva. Defendiendo, mantuvo el orden con Vásquez.



Álvaro Montero, salvador en momentos claves: el arquero atajó cuatro pelotas, un mano a mano con Pajoy y estuvo seguro en los remates desde fuera del área que tuvo Junior.



Gamero, con el ataque como fórmula para dominar: la idea azul se basa en la posesión. Para el remate del juego, movió la nómina y mandó al campo a Vanegas, Perlaza, Cataño y Herazo, para buscar la posesión y controlar el ritmo del partido. El técnico sabe cuándo aflojar, cuando apretar y en qué momento se necesita ayuda extra en zona defensiva.



Calificación Juan Carlos Pereira en Sofascore Foto: Sofascore