‘No vamos a empapar al país con que este es el super Millonarios’

No paran de llegar reacciones respecto a la victoria de Millonarios en el clásico del fútbol colombiano frente a Atlético Nacional (1-2). En esta oportunidad, una ácida crítica llegó para el cuadro vencedor...



En el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports, el periodista Julián Céspedes, quien lleva información de los equipos antioqueños, manifestó que se vio a un equipo verdolaga “horroroso” e intentó bajar los ánimos por la victoria albiazul.



“Horroroso, horroroso. Así se describe lo que pasó en el Atanasio... Yo hablo del equipo que tengo al lado”, mencionó en un primer momento Céspedes.



En dicho sentido aseguró que la actitud de los jugadores dentro del terreno de juego fue preocupante, más aún tratándose de un clásico. “Nacional tuvo puntos muy malos. Aquí no es culpa de los directivos, ni siquiera del técnico. Acá hay que meterle el jalón de orejas a los jugadores, que despierten”, complementó.



​Y no dejó de lado el tema del poco, casi nulo descanso que tuvieron los jugadores que disputaron la final del primer semestre: “Esa disculpa de ‘estamos descansados, no paramos’. Viejo, estaban cansaditos, pero campeones y con el bolsillo lleno. El único Nacional que se ha hecho respetar fue el de los pelaos', que le sacó el empate a Cortuluá”.



La polémica se armó cuando Céspedes debatió con la también periodista Sheyla García respecto a si Millos había sido totalmente superior o tan solo Nacional había estado muy mal.



“Millonarios sí fue superior a Nacional, que eso no te duela ni te ofenda como si tengas una venda en los ojos para no reconocerlo”, dijo Sheyla. Y Céspedes respondió: “No vamos a empapar al país, a voltear la torta y decir que este es un super híper mega Millonarios. Es un equipo con muchos errores, falencias y le ganó a un Nacional que no viene bien desde el semestre anterior... Gamero salvó el semestre”.