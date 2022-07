No más penas en Millonarios: desmienten posible salida de otra figura

No se ha superado todavía el golpe de la salida de Andrés Felipe Román a Atlético. No pasó suficiente tiempo para pasar el trago de su apatía en el último duelo en el Atanasio Girardot, en el que pareció que nunca había pasado por la casa azul. Pero, por fortuna, no se sumará, por hora, un nuevo golpe que muchos veían venir.

En la última victoria de Millonarios por 1-2 contra su archirrival, el gran trabajo de Daniel Ruiz, autor de un gol y una asistencia, estuvo a punto de quedar en segundo plano por un rumor que rápidamente recorrió los medios: sería el último juego del talentoso extremo vestido de azul.



El destino del jugador de 20 años, como todos saben, es el fútbol internacional y, al parecer, ya habría un primer interesado: Botafogo de Brasil.



La situación no es nueva pues ya desde el inicio de este 2022 se empezó a relacionar el jugador con ese club, que en el intermedio se habría interesado en James Rodríguez sin una respuesta positiva. Ruiz, en todo caso, es mejor apuesta por edad, impacto y actualidad.



Sin embargo, en las últimas horas el rumor perdió fuerza y, según Julián Capera, no hay nada que haga pensar que el jugador saldrá de inmediato del equipo albiazul.



"Consultamos en su entorno y en MFC: “todo sigue igual. Después de la propuesta recibida hace algunas semanas, POR AHORA, no hay nuevos avances. El libro de pases en Brasil cierra el 15 de agosto", explicó.

El libro de pases en Brasil cierra el 15 de agosto. pic.twitter.com/rRjfocTDY2 — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 18, 2022

Significa que, al menos en este momento, no habrá una segunda tristeza en el entorno azul, pero no significa que no vaya a suceder. Lo normal es que el jugador, valorado en 4 millones de euros según Transfermarkt, salga pronto de Millonarios. Pero lo ideal es que venga un golpe a la vez...