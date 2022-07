Vargas le respondió a los críticos por ‘abandonar’ a Millonarios

Si bien se venía de una crisis de resultados, Millonarios sacó la casta en el Atanasio Girardot y venció a Atlético Nacional por 1-2. Con ello, el azul suma cinco años de imbatibilidad en la capital antioqueña.



A pesar de la sólida victoria, varios aficionados azules e incluso del fútbol en general aseguraron que dichos resultados poco sirven si no se revalidan en las fases finales del torneo. Tal y como ocurrió el semestre anterior.

Justamente en dicha discusión sobresale el tema de la nómina albiazul. Al ser un grupo corto de nombres, la ausencia de cualquiera se notará, especialmente en fases definitivas. Incluso desde antes de iniciar el segundo semestre se supo que el embajador no tendrá a una de sus figuras ante una eventual clasificación a cuadrangulares.



Juan Pablo Vargas se perderá la recta final de la Liga BetPlay 2022-II por su llamado a la Selección de Costa Rica, tal y como ocurrió hace unos meses. En esta oportunidad es para disputar ni más ni menos que el Mundial de Catar 2022.

​

Al respecto, el zaguero central aprovechó para responderle a todos los críticos azules que en redes sociales lo crucifican por “abandonar” al equipo en fases definitorias.



“A mí se me sale de las manos el tema. Me dicen: ‘Es que usted abandona el equipo en las fases finales’. ¿Qué puedo hacer? El compromiso con mi país también es de suma importancia, un Mundial no se juega todos los años o cada seis meses”, mencionó Vargas en Win Sports.



Y ahondó en que tiene objetivos claros con su seleccionado y el equipo capitalino: “Lo importante que es para uno como jugador poder decir que voy a estar en el Mundial, no tiene precio. Es un sueño poder estar en Catar, de verdad. Como también es un sueño ser campeón con Millonarios”.



Finalmente señaló que su situación es como cuando sancionan o se lesiona un jugador, “ahí es cuando los que están de relevo tienen que sacar la cara”. En dicho sentido se mostró confiado de lo que puedan hacer José Cuenú, Andrés Murillo Segura u Óscar Vanegas porque “acá hay mucha calidad y jugadores comprometidos que saben aprovechar oportunidades”.