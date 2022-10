Ratifican malestar con Silva y Montero en Millonarios: ojo a reclamos

La versión que circuló hace unos días fue ratificada pero con un detalle no menor: no hay razón para pensar que se está atacando a Millonarios al revelar que hay molestias internas con algunos referentes por el trato con los compañeros; de hecho, podría canalizarse para salir de la mala racha de resultados.

Fue el periodista Antonio Casale el encargado de contar que hay jugadores incómodos con algunas actitudes de dos referentes en particular.



Pues esa versión fue ratificada en el programa 'En la jugada' de RCN Radio por el mismo protagonista, quien aclaró un par de cosas sobre su noticia: “la semana pasada que revele la información sobre el malestar del grupo con los chistes flojos de Montero sobre que ‘ustedes no ganan sin mí’, ‘no estarían aquí sin mí’ y sobre el malestar de algunos jugadores jóvenes por la manera dura como les habla el capitán Macalister Silva, salieron a decir que era para desestabilizar”, dijo.



“Que la información no era cierta, aunque viene de una fuente muy confiable. Que soy enemigo de Millonarios, que solo quiere hacer daño, no es eso ni mucho menos”, habría sido la reacción desde el grupo y el club.



“Yo no estoy para agradecer ni desagradar. Este tipo de informaciones que son ciertas y me sostengo en lo que dije, solo deberían servir para fortalecer al grupo y para hablar si es necesario y pasa salir adelante”, explicó Casale.



De hecho, según él, esta situación podría aprovecharse de otra manera, canalizarse como dicen los expertos, para obtener un beneficio: “en los grupos maduros se sabe de lo que están hechos en los momentos difíciles. De esta manera los jugadores jóvenes deberán entender que su capitán es Macalister y que si les habla duro es por algo y para Montero que sus chistes no agradan. Su nivel debe mejorar porque estamos seguros de que es un gran arquero”.



En sus últimos siete partidos, por Liga y Copa, Millonarios solo logró una victoria, frente a dos empates y cuatro derrotas. EL propio técnico Alberto Gamero dijo sentirse "triste y preocupado" tras la derrota 3-2 en el último clásico contra Santa Fe, pues el equipo debió clasificarse matemáticamente a los cuadrangulares y no ha podido en las últimas cuatro jornadas.



Gamero dijo que se iban a demorar en encajar el golpe y estos días de descanso antes del duelo contra Patriotas, el 16 de octubre, le ayudarán a eso, a procesar, hacer autocrítica y recomponer las cosas. Él sabía que vendrían estas revelaciones y muchas críticas por los malos resultados, así que ahora solo queda poner la cara y tratar de aprender, como a sus dirigidos. La revancha hay que buscarla en la cancha.