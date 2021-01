Millonarios 2021: claves y aspectos a mejorar tras la primera victoria

Millonarios logró su primer objetivo: ganar en el debut de la Liga en el 2021. El cuadro embajador, con varios canteranos en la nómina, derrotó 1-0 a Envigado en el Estadio Palogrande y, de esta manera, comenzó con pie derecho la nueva temporada del FPC.

El conjunto de Alberto Gamero mostró dos fases distintas durante los 90 minutos. En el primer tiempo apostó por el ataque por la bandas, en un juego de transiciones rápidas, con un despliegue constante de ambos laterales; dejando así como gran figura a Émerson Rodríguez, quien, al minuto 20, en complicidad con el arquero Londoño, anotó el tanto que le dio el triunfo al equipo embajador.



Sin embargo, en la segunda parte, los capitalinos pasaron de dominar el encuentro a esperar en su campo el ataque de los naranjas. Las variantes de Gamero le dieron un poco más de posesión al equipo azul, pero este cambio le terminó afectando en materia ofensiva y defensiva. En el retroceso, la contención se vio afectada, por lo que, en el final del partido, Juan Moreno terminó siendo fundamental para conseguir la victoria.



Jader Valencia (titular), Fredy Guarín, Hárrison Mojica y Daniel Ruíz, las caras nuevas del embajador para este semestre, hicieron su debut.

Claves de la victoria

Primer tiempo: En los primeros 45 minutos, Millonarios fue mejor que Envigado. Juan Pablo Vargas, de cabeza, y Émerson Rodríguez, tuvieron las opciones más claras para marcar el primer tanto de la tarde.



Justamente, fue el canterano Rodríguez, quien, en una de sus jugadas individuales por la banda derecha, logró anotar el tanto de los tres puntos. Además, durante todo el partido, fue el hombre que lideró el ataque de los azules. Asistió y remató al arco, fue el que más lo intentó.



Cantera: En Millonarios se ha vuelto una costumbre el talento de la cantera y en está ocasión, los jóvenes talentos volvieron a ser esenciales. Vega, Bertel, Valencia, Guerra, Rodríguez y el portero Moreno fueron titulares, pero estos dos últimos mencionados, fueron piezas clave para conseguir la primera victoria del año.



Moreno, con sus atajadas en el tramo final, salvó al cuadro embajador de un empate; mientras que Rodríguez, con su desequilibrio y constante ida al ataque, le dio las tres unidades al albiazul.



Aspectos a mejorar

Cambios: Las variantes en las posiciones y en el esquema no le funcionaron a Millonarios, pasó de dominar un encuentro a terminar sufriendo la victoria en el segundo tiempo. El equipo fue de menos a más durante los 90 minutos, no mostró muchas variantes a nivel ofensivo y eso terminó afectando en el rendimiento colectivo del equipo.



Físico: Si bien Millonarios fue uno de los últimos equipos que acabó la temporada del 2020, varios jugadores del plantel azul se vieron faltos de ritmo y de aire en el desarrollo del partido. Seguramente, este será un aspecto que Alberto Gamero trabajará con especial atención en los próximos días.



Refuerzos: Es muy temprano va hablar del rendimiento de las nuevas caras de Millonarios para 2021. Valencia, Guarín, Mojica y Ruiz, jugaron su primer partido de la temporada con el azul; sin embargo, jugadores como Valencia y Mojica tendrán que sacar su mejor faceta para luchar por un puesto en la titular, pues fueron los que disputaron más minutos en el encuentro. Ninguno de los dos destacó en su primer juego.



En el caso de Guarín, fue evidente que no está en su mejor forma física. Jugó 20 minutos, manejó los tiempos y le dio orden en ciertos tramos al equipo. Conociendo sus características y experiencia, aún tiene mucho por dar. Ruiz tan solo disputó un par de minutos, tiene talento.