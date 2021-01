Millonarios inició con victoria el 2021: venció 1-0 a Envigado en Liga

En el estadio Palogrande, de Manizales, Millonarios derrotó 1-0 a Envigado, en el primer juego de la Liga BetPlay 2021-I. El gol de Émerson Rodríguez le dio los primeros tres puntos al embajador, en un partido que tuvo el esperado debut del mundialista, Fredy Guarín.

En un primer tiempo atractivo, Millonarios se acomodó en el terreno de juego con el pasar de los minutos y con un ataque constante por las bandas, empezó a mostrar el camino por el que iba a conseguir la victoria. Envigado, dependiente de la creación y la habilidad de su ‘10’, Yeison Guzmán, dejó ver muy poco en materia ofensiva.



Con Émerson Rodríguez como el jugador más destacado de la primera parte, el cuadro embajador generó las primeras opciones de gol. En el minuto 12, Rodríguez, quien inició por el costado izquierdo, cambió de posición con Édgar Guerra, y por el carril derecho gestionó la primera oportunidad clara de gol.



Una acción individual, adornada por la velocidad y gambeta, terminó en un centro a ras de piso que desembocó en un tiro de esquina. Tras el cobro, Juan Pablo Vargas sacó provecho de su altura y, con en buen gesto técnico, cabeceó abajo con fuerza, pero Santiago Londoño, portero del conjunto antioqueño, mostró sus buenos reflejos y con una gran atajado evitó la primera anotación.



Los naranjas respondieron y con Jhon Jader Durán, por la misma vía del azul, creó su única llegada con claridad a la portería visitante. Guzmán, en una jugada de contragolpe, lanzó un centro preciso desde el sector derecho, pero la definición del delantero del equipo antioqueño no fue la mejor. Su remate, de ‘palomita’, pasó lejos del arco custodiado por Juan Moreno.



Sobre el minuto 21, finalmente, después de varios intentos, el cuadro de la capital del país logró romper el cero en el marcador. Émerson Rivaldo Rodríguez, en un nuevo despliegue de velocidad y gambeta, superó al lateral Cristian Blanco para sacar un débil remate rastrero con dirección a las manos de Londoño; sin embargo, el joven portero no encajó con seguridad el esférico, con tan mala fortuna para él, que el balón se le pasó entre las piernas. Todo un ‘blooper’.



Millonarios siguió atacando y, con los laterales Elvis Perlaza y Ómar Bertel, intentó sacar ventaja de una defensa pasiva; Envigado, sin reacción ante el gol en contra, no les generó mayor problema a los zagueros azules. Con el marcador a favor de los embajadores finalizó la primera parte.



En el segundo tiempo, Gamero le dio pasó a uno de sus refuerzos de la temporada, Hárrison Mojica. El volante entró por Guerra y se ubicó en el costado izquierdo para ayudar en la creación de juego junto a Chicho Arango, quien, en el primer partido de la Liga, ante la ausencia de Mackalister Silva, portó el gafete de capitán.



El cuadro del español José Aristey salió con otra mentalidad y con su capitán, Jairo Palomino, al minuto 62, encendió las alarmas del equipo albiazul. El volante, en una jugada de pelota quieta, atacó el segundo palo, sin marca, y de cabeza estuvo cerca de empatar el partido. No obstante, su remate se fue por arriba del travesaño.



Sobre el minuto 68, Millonarios volvió a atacar y en una gran jugada individual de Émerson Rodríguez, el azul pudo aumentar la ventaja. El juvenil sacó un centro desde el costado derecho, con dirección a Jader Valencia, pero el remate de cabeza del delantero se fue ligeramente desviado.



Minutos más tarde, Valencia, el protagonista de la acción anterior, dejó el campo de juego para darle paso a Fredy Guarín. El mundialista con la Selección Colombia entró con la número 13, para ubicarse más delante de la doble línea de ‘cinco’ y mandar al ‘Chicho’ Arango como centro delantero.



En la recta final del partido, Envigado realizó varios cambios y con mayor presencia ofensiva logró atacar la portería local. En el minuto 81, un remate de Santiago Muñoz dejó como figura al arquero Moreno, quien dejó un rebote, para que, en la acción inmediata, Michael Nike Gómez rematara al palo al estar solo frente al arco.



El mismo Gómez, minutos más tarde, quedó en un mano a mano con Juan Moreno tras un buen pase entrelineas desde la defensa. Sin embargo, Moreno fue superior y atajó el remate con sus pies.



Con Millonarios esperando en su campo y manejando los tiempos, finalizó el partido en el Palogrande. Importante victoria para embajador en el primer partido del año.

Síntesis



Millonarios 1 - 0 Envigado



Millonarios: Juan Moreno (6), Elvis Perlaza (6), Matías De los Santos (6), Juan Pablo Vargas (6), Ómar Bertel (5); Stiven Vega (5), Juan Carlos Pereira (5), Émerson Rodrírguez (7), Édgar Guerra (5); Cristian Arango (6), Jader Valencia (5).



Cambios: Hárrison Mojica (4) por Guerra (1 ST), Fredy Guarín (SC) por Jader Valencia (25 ST), Brenier Paz (SC) por Hárrison Mojica (45 ST), Daniel Ruíz (SC) por Émerson Rodríguez (45 ST).



D.T.: Alberto Gamero.



Envigado: Santiago Londoño (4), Santiago Noreña (4), Camilo Suáres (5), Francisco Baéz (5), Cristian Blanco (5); Jairo Palomino (6), Juan Manuel Zapata (5), Edison López (5), Yeison Guzmán (6), Jader Meza (5); Jhon Jader Durán (5).



Cambios: Michael Gómes (6) por Edison López (7 ST), Santiago Muñoz (6) por Jader Durán (7 ST), Carlos Paternina (SC) por Jader Maza (30 PT), Iván Rojas (SC) por Juan Zapata (30 PT), Yeferson Rodallega (SC) por Cristian Blanco (37 ST).



D.T.: José Arastey.



Goles: Émerson Rodríguez (20 PT).



Amonestados: Ómar Bertel (39 PT), por Millonarios; Santiago Noreña (36 PT), Camilo Suárez (24 ST) por Envigado.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Bismarks Santiago (6).



Partido: Regular.



Figura: Émerson Rodríguez.



Estadio: Palogrande.



Asistencia: sin espectadores.