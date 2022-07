Medellín quiere seguir imponiéndose en casa: recibe a Once Caldas 

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo, desde las 4:05 de la tarde a Once Caldas, por la cuarta fecha en la Liga II-2022. Con dos empates y una victoria, los dirigidos por David González buscarán seguir con la media inglesa e imponerse en el Atanasio contra un duro equipo manizaleño, que pasa por un buen momento deportivo.



Sin mucho tiempo de descanso entre partidos, Medellín deberá afrontar un nuevo juego de la Liga. El conjunto antioqueño no tendrá por lesión a Andrés Cadavid y la única novedad en la convocatoria es la del colombo venezolano José Hernández Chávez.

David González, técnico rojo indicó que “contra Cali, dejaron cosas positivas, en el primer tiempo, en lo ofensivo fuimos productivos, generamos movimientos y situaciones que por momentos superamos al rival. Creamos situaciones de gol y en el segundo tiempo por motivos del partido, del resultado y del ímpetu del rival, bajamos el bloque, pero evitamos sufrir mucho peligro”.



Además, “jugar con menos de 72 horas no es lo ideal, teniendo en cuenta que el rival tuvo dos días más de descanso. Es un partido para afrontarlo con seriedad, estudiaremos sus comportamientos ofensivos y defensivos, nosotros pondremos el mejor equipo posible, hicimos un gran esfuerzo en el partido anterior, en una cancha complicada como Palmaseca, pero poco a poco los veo mejor, estos tres partidos fueron como los partidos iniciales de una pretemporada, queremos mejorar mucho más y aguantar de mejor manera durante los 90 minutos”.



Datos entre Independiente Medellín y Once Caldas



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Once Caldas se enfrentaron en 198 ocasiones, con 68 victorias para el poderoso contra 67 de los albos. En cuanto a goles anotados, la diferencia es de solo un gol, 254 rojos contra 255 blancos.



Once Caldas ganó dos de sus tres encuentros más recientes ante Independiente Medellín en Primera División (una derrota), sumando la misma cantidad de victorias que en sus 13 duelos previos ante ellos (siete empates, cuatro derrotas).



Desde que inició el año 2022, Independiente Medellín perdió solo un partido como local en Primera División (11 victorias, dos empates), contra Deportes Tolima el pasado 11 de junio (0-1). Sus 11 victorias es el máximo registro en la categoría este año, junto a Junior.



Once Caldas ganó su partido más reciente en la Liga II-2022 (2-0 vs Águilas Doradas) y busca hilar triunfos por apenas segunda vez en este 2022 en la categoría (tras 2V en febrero).



Independiente Medellín es uno de los tres equipos que marcó más de una vez de penal en esta Liga II-2022 (dos, como Deportivo Pereira y Once Caldas). De hecho, es el que más veces ha anotado hasta ahora en acciones de pelota parada (tres).



Ayron del Valle, de Once Caldas, es uno de los máximos anotadores que tiene esta Liga II-2022, con tres tantos (al igual que Ricardo Márquez de Unión Magdalena). El delantero caldense ha anotado en cada uno de los tres remates al arco que ha hecho en el torneo.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Jorge Segura, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Christian Marrugo, Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Luciano Pons.



D.T.: David González.



Hora: 4:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Diego Ruiz (Meta).



VAR: Jhon Perdomo (Huila).



T.V.: WIN Sports +.



