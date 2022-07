El ángel del arco del Junior: Sebastián Viera, historia del tiburón

La historia de Sebastián Viera y Junior empezó en enero del 2011, cuando se anunciaba su llegada, procedente de Grecia y con un cartel bastante respetable. Más de una década, donde el fútbol los unió, para ser uno de esos romances, que están destinados a durar para toda la vida. Hablar del tiburón es rememorar ya al uruguayo, que es el jugador con más partidos en la historia rojiblanca.

♥️⚽️¡600 HOJAS DEL MEJOR LIBRO DEL MUNDO!



¡GRACIAS CAPITÁN! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/GoCQOLNAZ1 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 23, 2022

En busca de continuidad y de estar nuevamente en el radar de la Selección Uruguay, llegó Viera a Barranquilla. Debutó oficialmente el 5 de febrero del 2011, con derrota contra el Real Cartagena 4 a 2. Pese a tener un primer semestre regular, el remate de año dejaría al arquero como uno de los referentes, siendo fundamental en el título contra Once Caldas en Manizales.



No ha soltado el arco, salvo por lesiones o sanciones. El partido contra Santa Fe representó el número 600, en todas las competiciones, defendiendo el arco del cuadro barranquillero. De los cuales, 456 han sido por Liga, 48 por copa, seis por Superliga, 45 por Copa Libertadores y Copa Sudamericana.



En cada uno de los títulos recientes, el ángel del arco se ha establecido como un referente. Sus atajadas representan puntos valiosos y más de un grito de júbilo para la afición. Su sello va más allá del arco, el hincha se acostumbró a esa pegada picante, peligrosa, cada vez que se para al frente del balón para cobrar un tiro libre o penalti. Uno de esos momentos para enmarcar, el primer gol de tiro libre se lo hizo a Millonarios, una de las victimas favoritas del uruguayo, que, por caprichos del destino, le ha tomado la medida perfecta para vencerlo en Barranquilla y Bogotá, incluso, en fases determinantes.



En total, son 11 goles marcados, de los cuales nueve corresponden a Liga y dos a competiciones internacionales. El palmarés también lo respalda, tres Ligas, dos Copas y dos Superligas, para un total de siete títulos. El fútbol, como en la vida, también son derrotas. El uruguayo acumula siete subcampeonatos, dentro de los que se destaca cuatro por Liga y una Copa Sudamericana.



El fútbol le seguirá permitiendo a Mario Sebastián Viera Galaín escribir su historia con Junior, donde encontró su lugar en el mundo, no solo por el arraigo profesional, sino por su familia. Es considerado para los hinchas de Junior como un barranquillero más, de corazón.