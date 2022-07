Nacional sigue sin ganar en la Liga: empate 2-2 con Tolima

Atlético Nacional empató como visitante 2-2 sobre Deportes Tolima, por la cuarta fecha en la Liga II-2022. Con goles de Daniel Mantilla y Jefferson Duque para los verdolagas, Michael Rangel y Junior Hernández para los pijaos, dividieron puntos en el estadio Manuel Murillo Toro.



Al minuto 2, un remate de Jarlan Barrera inquietó al arquero William Cuesta. Nacional empleaba el juego colectivo por bandas, finalizando en el centro. Al 5, Jefferson Duque tuvo el primero, pero Rodrigo Ureña logró evitar el remate del goleador verdolaga.



Al 7, un regreso lento de Nacional derivó en la ocasión más clara del Tolima a través de Jeison Lucumí, quien no logró rematar con precisión y Aldair Quintana pudo contener el remate del ex Nacional.



Sobre el minuto 14, Jarlan Barrera de media distancia generó una nueva aproximación, pero Cuesta contuvo bien el remate del samario. Cuatro minutos después, a través de un tiro de esquina, por poco Nacional abría el marcador.



Al minuto 23 se detuvo el partido por la atención médica del arquero William Cuesta. Luego de cuatro minutos de parate del juego, se reanudó el partido.



Al minuto 28, Daniel Mantilla abrió el marcador con un remate de media distancia desde el sector izquierdo, luego de aprovechar un rebote que concedió Bryan Rovira, el ex La Equidad logró sorprender al arquero Cuesta, quien no estuvo atento al remate. Es el quinto gol del santandereano con la camiseta verdolaga.



Al minuto 33, se acercó Tolima a través de Bryan Rovira en un tiro libre, pero su remate se fue desviado del arco custodiado por Aldair Quintana. Sobre el minuto 37, Jeison Lucumí se lesionó y tuvo que ser sustituido. Su reemplazo fue Luis Miranda.



Al 43, Danovis Banguero tuvo el segundo tras una jugada colectiva y un remate desde el sector izquierdo y a mano cambiada, Cuesta evitó el segundo gol verde. En tiempo de descuento y tras un tiro libre desde el sector derecho, Emmanuel Olivera estrelló la pelota al vertical izquierdo, salvándose el pijao, una más antes de terminar el primer tiempo con un contragolpe y en dos tiempos, Dorlan Pabón remató a quemarropa y Cuesta logró evitar el gol.



En la etapa complementaria, en Tolima salieron Eduardo Sosa y Andrés Renteria e ingresaron Yohandry Orozco y Junior Hernández. En Nacional se mantuvo el mismo equipo. Al minuto de juego, Jarlan Barrera de tiro libre estrelló la pelota en la barrera local.



Al minuto 6, Junior Hernández acercó al Tolima en el arco de Nacional, con un fuerte remate que logró contener Aldair Quintana. Previo hubo una falta de Michael Rangel, pero el árbitro central Nolberto Ararat no pitó nada. Al minuto 9, Rangel en golpe de cabeza, exigió a Quintana quien estuvo atento. Un minuto después, Rangel exigió al golero verde que estuvo pendiente al remate.



Al 11, Hernández de media distancia por poco anotaba el empate, pero su remate se fue desviado. Tolima seguía insistente y al 13, tuvieron otra oportunidad, que logró evitar en dos tiempos Aldair Quintana. Un minuto después, nuevamente era figura el arquero tolimense, esta vez con un remate de Michael Rangel.



Tanta fue la insistencia del Tolima que al minuto 15, Michael Rangel anotó el empate, luego de recuperar una pelota dividida y un remate desde el sector derecho que dejó sin reacción a Quintana. Tras el gol, Nacional hizo dos cambios, ingresaron Yeison Guzmán y Andrés Felipe Román en lugar de Jarlan Barrera y Dorlan Pabón.



Al minuto 21 Tolima tuvo para ampliar el marcador por intermedio de Junior Hernández, pero su remate de cabeza pasó desviado del pórtico verdolaga. Al 22, ingresó Nelson Palacio en lugar de Jhon Duque en Nacional. Un minuto después, Rangel exigió a Quintana con un potente remate que atajó el arquero verde.



Al minuto 29, Jefferson Duque puso nuevamente en ventaja para Nacional, el goleador anotara su gol 95 en 223 partidos con la camiseta verdolaga. Aprovechó un descuido en marca para que la 'fiera' definiera cruzado a la salida de William Cuesta.



Al minuto 37, salieron en Nacional Daniel Mantilla y Yerson Candelo e ingresaron Andrés Andrade y Álvaro Angulo. Los minutos pasaban a medida que ambos equipos dejaban todo en la cancha.



Al 40, Andrés Andrade es derribado cerca del área, con lo cual, era un tiro libre peligroso para Nacional. Cobró Danovis Banguero, pero la pelota la tomó el arquero Cuesta.



El partido fue dinámico en los últimos minutos y con dramatismo, el juego fue complicado con dificultades en ambas áreas. Al final, un error en marca ocasionó el gol del Tolima a través de Junior Hernández, quien se anticipó sobre Felipe Román, para decretar el 2-2 definitivo.



En la próxima fecha, Deportes Tolima visita al Bucaramanga, mientras que Atlético Nacional recibe en el Atanasio al Deportivo Pasto.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8