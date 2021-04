Macnelly y sus opciones de volver a Nacional: 'posibilidades no hay'

En charla con El Alargue, de Caracol Radio, el futbolista Macnelly Torres, quien jugó hasta 2020 con Alianza Petrolera, se refirió a las ofertas que ha recibido para seguir jugando. El '10', de 36 años y diez títulos con los verdolagas, ha dicho en repetidas ocasiones que quisiera retirarse en el club. Hoy ve esa posibilidad muy lejana.

"Tuve un acercamiento con varios clubes pero no se concretó nada. He tenido ofertas del exterior para ir al fútbol chileno, el peruano o el boliviano. No ha llegado una opción que haga que a esta altura de mi carrera vuelva a salir del país. Los clubes están pasando por un tema difícil en lo económico, así que no he definido si me retiro totalmente. Hay que esperar que finalice este torneo", manifestó.



Y agregó: "estas ligas hoy por hoy se están potenciando. Ecuador y el mismo Chile, serían buenas ligas para ir. Conozco Chile y si llega una oferta que llene mis expectativas la tomo. Estoy a la espera de algo, si no pues dejaré el fútbol sin ningún problema".



'Mac 10' regresó al fútbol colombiano en 2020 para jugar con Alianza Petrolera, justo antes que la liga se suspendiera a causa del Covid-19. Su última actuación en el exterior fue con Libertad, de Paraguay, con el que ganó un título en 2019. Está en Medellín concentrado en otros negocios personales y ya contempla la opción de retirarse, así no sea como lo soñó.



"Lo he pensado y llevo varios meses analizándolo. Es algo que se puede dar, dependiendo de qué se da en estos meses. Posibilidades en Nacional no hay. El club no se volvió a interesar y piensa uno que las directrices es algo contrario a lo que puedo aportar. Es un tema que está muy claro hoy por hoy".



Finalizó diciendo que le gustaría seguir vinculado al fútbol. ¿Acaso lo veremos a futuro como entrenador? "En la medida de que las cosas se den y pueda aportarle algo a un club, desde cualquier posición, estaría encantado". Macnelly también abrió la puerta para convertise en panelista en algún programa deportivo, ya sea en radio o televisión.