¡Ilusión verdolaga! Nacional, por la remontada en la Copa Libertadores

Atlético Nacional recibe este miércoles, desde las 7:30 de la noche a Libertad de Paraguay, por la vuelta de la tercera fase previa en la Copa Libertadores 2021. Los verdolagas deberán remontar un gol en la serie si quiere forzar los penales, o ganar con diferencia de dos goles si buscan lograr su segundo objetivo del año y volver a la fase de grupos luego de tres años de ausencia.





Los verdes recuperaron a Bryan Rovira y quieren volver a brillar con buen juego y contundencia

Aunque acumulan tres derrotas en los últimos cuatro partidos contando Liga y Copa Libertadores, Atlético Nacional buscará cambiar esa imagen opaca que tiene y avanzar a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2021. Los dirigidos por Alexandre Guimarães contarán con el regreso de Bryan Rovira, quien estuvo enfermo de covid la semana anterior. De esta manera, los verdes recuperan el triangulo del mediocampo con Baldomero Perlaza y Sebastián Gómez, mientras que en el frente de ataque estará Jonatan Álvez, en compañía de Jarlan Barrera y Andrés Andrade.

"Vamos a jugar contra un equipo que tiene mucha experiencia, más allá de jugar como local o visitante, siempre espera y busca el error del contrario. Nosotros debemos ser profundos y con el dominio de balón, evitar que puedan hacer transiciones. Tengo plena confianza en todos los jugadores para afrontar este partido", comentó el entrenador brasileño.



Además, remarcó que "las acciones a balón parado, las efectuamos el día anterior a los partidos. Practicaremos los penales y la definición siempre la practicamos en juegos específicos, raras veces hacemos acciones aisladas. A veces queremos enfatizar con algún jugador y vamos a lo individual".



En cuanto al rival, "con algunos jugadores hemos conversado que Libertad es un equipo que recompone su formación defensiva muy bien y cuando pasa al ataque, quedan tres jugadores en defensa. El problema pasa por nosotros, en la capacidad de resolver. Yo enfatizo mucho en que juguemos para igualar la serie, es decir marcar un gol. Para eso, tenemos 90 y pico de minutos y luego buscar aumentar la diferencia. Libertad es el mejor rival defensivamente que hemos enfrentado y debemos encontrar maneras para poderlos atacar".

Con varias bajas, Libertad confía en mantener la ventaja conseguida en Asunción



El conjunto paraguayo tendrá varias ausencias con respecto al equipo que jugó el partido de ida en Asunción, Leonel Vangioni, Bautista Merlini, Antonio Bareiro, Rodrigo Bogarín, Óscar ‘Tacuara’ Cardozo y Álvaro Marcial Campuzano, son los jugadores que no podrán estar en este encuentro debido a molestias físicas, mientras que, en el caso de Bogarín, el jugador presentó un cuadro febril.



Con 23 jugadores, el plantel dirigido por el argentino Daniel Garnero viajó el martes en la mañana desde Asunción en vuelo chárter hasta Medellín. Los ‘gumarelos’ llegan con la ventaja de un gol que esperan mantener para avanzar a la fase de grupos.



Antes de su viaje a territorio colombiano, el técnico Garnero destacó las fortalezas de su rival y lo que deben mejorar para ser un equipo seguro que pueda conseguir el resultado. “Sabemos que contamos con una buena diferencia, esperamos que estemos de la mejor manera contra un rival muy duro. Es un juego, los estados de ánimo juegan también y por eso debemos ser precisos, no cederle el control al rival. Entrenamos para tener más contundencia, siempre se puede mejorar”.



En cuanto al nivel del ex Nacional Daniel Bocanegra, quien con Garnero juega como volante interior, el técnico argentino explicó que “Daniel (Bocanegra) lo está haciendo muy bien, sabemos que no es su posición, le está llevando tiempo, pero viene mejorando”.

Datos entre Atlético Nacional y Libertad de Paraguay



Esta es la tercera vez que Libertad de Paraguay visita el Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional, las dos anteriores se fue derrotado por 4-0 y 1-0, aunque en la última avanzó a fase de grupos, ganando por lanzamientos desde el punto penal.



Por torneos Conmebol, este será el partido número 28 de Nacional frente a equipos paraguayos. El balance es de 12 victorias colombianas, frente a seis paraguayas y ocho empates. En cuanto a goles marcados, los verdes anotaron 43 frente a 20 de los conjuntos guaraníes.

Alineaciones probables



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Baldomero Perlaza; Jarlan Barrera, Andrés Andrade; Jonatan Álvez.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Cristian Báez, Alexander Barboza, Mathías Espinoza; Daniel Bocanegra, Blas Cáceres, Iván Franco, Julio Enciso; Sebastián Ferreira, Adrián Martínez.

D.T.: Daniel Garnero.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Roberto Tobar (Chile).



T.V.: ESPN y Facebook Watch.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran