‘Si América se siente campeón ya, mejor’, Seijas tras la goleada

El volante venezolano, Luis Manuel Seijas, acompañó a su entrenador, Harold Rivera, en la conferencia de prensa al término del partido. Aunque visiblemente afectado con la derrota en los primeros 90 minutos de la final, se mostró confiado en la remontada.

“No nos esperamos algo así pero esto es de ponerle el pecho a las balas. No llegamos acá por casualidad y entendemos que hay que interiorizar y ser conscientes de las cosas que cometimos mal, pero todavía quedan 90 minutos. Si América se siente campeón ya, mejor”, dijo.



Seijas, así como su entrenador y seguramente como el resto de la plantilla, está confiado en que en el Nemesio Camacho ‘El Campín’ la historia podrá ser otra. “En casa siempre hemos demostrado cosas que quizás no demostramos hoy y que veníamos haciéndolo. El domingo vamos a dar la vida”, y sobre la estrepitosa caída en Cali dijo: “los motivos ahora son difíciles de desmenuzar tan en detalle, por encima de errores puntuales que analizamos cometimos otros que no teníamos planeado hacerlo. Nos duele perder así”.



El mediocampista también aprovechó para dejarle un mensaje a los hinchas cardenales: “A pesar que en el estadio no puede haber gente, vamos a jugar por ellos. Es difícil el momento pero por un partido de 90 minutos no se pueden borrar las cosas que se han hecho hasta acá. Desde el primer minuto vamos a buscar el gol”.