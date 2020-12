Así jugaron la primera final: calificaciones en América vs. Santa Fe

América de Cali le dio un repaso a Santa Fe en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2020, y dejó muy a su favor la disputa por el título del fútbol colombiano. El cardenal se vio perdido, jugó mal y desordenado, y el diablo lo superó en todo.



Estas son las calificaciones de los futbolistas que disputaron los primeros 90 minutos de la final.



América de Cali:



Joel Graterol (6): tuvo poco trabajo y salió mal en una jugada que pudo significar el tanto del descuento cardenal. Sin embargo, sacó su arco en ceros.



Cristian Arrieta (7): instigó por la banda y creó peligro en la zona defensiva del rival. Bien taponando.



Marlon Torres (6): seguro en su tarea principal y con personalidad para salir jugando.



Pablo Ortiz (7): otro que no tuvo mayores problemas.



Edwin Velasco (6): lo hizo bien hasta que se lesionó.



Luis Alejandro Paz (7): fuerte en marca y supo administrar la tarjeta amarilla del primer tiempo.



Yesus Cabrera (8): es el jugador que saca a América jugando, con toda la visual. Hizo gol y demostró su gran momento.

Luis Sánchez (7): joven con muchas ganas y talento. Sin duda el descubrimiento del año.



Santiago Moreno (7): otro inexperto que está dándose a conocer.



Duván Vergara (7): desequilibrante e inteligente. Picante y con gol.



Adrián Ramos (7): es el capitán y hace valer su experiencia. Juega para todos y se sacrifica recibiendo golpes de sus rivales.



Nota: Daniel Quiñones, Rodrigo Ureña, Rafael Carrascal, Jhon Arias y Aldair Rodríguez, entraron y cumplieron.



Santa Fe:



Leandro Castellanos (4): esta vez no pudo evitar la caída de su arco, pero tampoco se le vio reacción en las jugadas de gol.



Carlos Arboleda (4): falló por su banda y se vio desordenado.



Fáiner Torijano (4): le faltó la jerarquía en la posición y que exige su experiencia.



Jeisson Palacios (4): se le vio mal ubicado y llegó tarde a los cierres.



Dixon Rentería (4): pagó su inexperiencia y que no es posición natural la de lateral izquierdo. Nervioso para una final.



Andrés Pérez (4): no estuvo a la altura de su hoja de vida. Mal en el regreso y no cubrió zonas cruciales en los ataques escarlatas.



Daniel Giraldo (4): otro que estuvo perdido. No fue socio para Pérez y tampoco sacó al equipo jugando.



John Velásquez (4): perdido y no tocó mucho el balón.



Fabián Sambueza (4): se esperaba mucho, muchísimo más en una final. Para ser ídolo hay que aparecer en las finales y el ‘Chino’ falló.



Kelvin Osorio (5): intentó, pero no pudo. Corazón y desorden.



Jorge Luis Ramos (4): lucho lo que más pudo, pero era difícil si desde atrás fallaban todos.