‘América no nos metió en el arco, pero estamos dolidos’, Harold Rivera

Santa Fe perdió el libreto y cayó en su visita al América de Cali (3-0) en el primer duelo de la final de la Liga Betplay 2020. El entrenador cardenal, Harold Rivera, habló al termino del compromiso y reconoció que no jugaron un buen partido. Su equipo ya piensa en la vuelta.

Rivera reconoció que su equipo, que llegó como el mejor de la fase regular, no hizo un buen partido pero confía que en Bogotá el próximo 27 de diciembre podrán dar la pelea. “No jugamos un buen partido y es de reconocerlo. América nos llegó tres o cuatro veces, con el gol que les anularon, no fue un equipo que nos metió en el arco, pero cometimos errores garrafales, nos cobraron… estamos dolidos. Nos queda un partido en Bogotá y lo vamos a pelear”.



Sobre los goles recibidos, el entrenador ibaguereño destacó que América aprovechó errores puntuales. “Tenemos que trabajar esta semana en esos errores que cometimos porque habíamos estudiado a América y quizás como llegó ese primer gol, un rebote que no estuvimos pendientes y luego el de saque de banda, fueron errores nuestros de atención que aprovecharon ellos. Hay que corregir y trabajar sobre las debilidades de ellos y las fortalezas nuestras. Hay que plantear un partido para igualar la serie o remontar. No debimos jugar de esta manera, pero en nuestra casa hemos sido fuertes”.



Rivera fue crítico y dijo que rescata muy poco de su equipo en este primer round de la final porque no consiguió tampoco generar riesgo en predios de Joel Graterol. “Creamos pocas situaciones de gol y hasta en eso, el balón detenido, la erramos solos frente al arco. Hay muchas cosas para corregir y plantear un partido inteligente en Bogotá. Necesitamos un resultado que nos ayude a superar este duro momento”.



Finalmente, el entrenador enfatizó en que su equipo seguirá trabajando la parte anímica para poder revertir la situación en la vuelta. “Hemos venido trabajando durante mucho tiempo en lo que es la parte anímica y toda la situación. Esta semana es más de lo mismo, de continuar lo que estamos haciendo y mirar el planteamiento, para salir a buscar el resultado. Primero debemos preocuparnos por el primer gol, después vendrán los otros”.