América dio soberbia demostración sobre Santa Fe: 3-0 y huele a título

América de Cali dio un golpe certero en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2020 al golear 3-0 este domingo a Santa Fe en el Estadio Pascual Guerrero y ponerse en carrera hacia la consecución del bicampeonato.



A todo señor, todo honor. El campeón colombiano encontró su curva de rendimiento alta en el tramo definitivo del certamen y en un cotejo en el que ambos conjuntos llevaban en igualdad de condiciones, sin bajas por sanciones ni covid-19, el dueño de casa dio cátedra de un mejor juego colectivo y con una perfecta planificación del técnico Juan Cruz Real.



Todavía quedan 90 minutos en Bogotá, pero lo exhibido en la primera contienda llena de ilusión a la masiva afición escarlata, que dejó atrás las críticas al entrenador argentino, pidiendo incluso su salida, así como los duros cuestionamientos de la crónica deportiva y ahora comulgan en el mismo atrio, en el sueño de conquistar la estrella 15.



El comienzo de las acciones favoreció al local, que se volcó al área de Leandro Castellanos. Primero fue un centro de Arrieta que Ramos recibió sin perfil y luego al minuto 4 un centro de Edwin Velasco que no conectó bien de cabeza Santiago Moreno. Esa habitual presión en terreno rival sirvió para arrinconar al cuadro ‘cardenal’, pero no había precisión en los pases ni en la última jugada.



Sobre 11 minutos se dio la primera aproximación de riesgo para el visitante, cuando Fabián Sambueza levantó un cobro al área y Dixon Rentería cabeceó desviado tras una salida dubitativa de Joel Graterol.



Otra vez se arrimó Santa Fe a los 19 con Jorge Luis Ramos por la derecha, aprovechando una pifia de Marlon Torres y Graterol, pero el balón desbordó la última línea. En esta ocasión el guardameta venezolano cometió errores que no aprovechó el rival.



A los 23, cuando jugaba mejor Santa Fe, Duván Vergara no permitió que el balón saliera por la derecha, metió el taco atrás, centró Arrieta, ‘Adriancho’ no pudo rematar y el rebote lo tomó Yesus Cabrera, enganchó a Daniel Giraldo con pierna derecha hacia adentro y con un zurdazo rastrero superó a Leandro Castellanos sobre la base del vertical izquierdo. Golazo y la celebración escarlata.



Velásquez intentó un centro por la izquierda a los 29 y por poco sorprende a Graterol.



Sobre los 38, una jugada rápida por derecha la remató Luis Sánchez, pero se invalidó por fuera de lugar de Adrián Ramos antes de servirle de cabeza a Vergara.



Muy desconcertado el conjunto capitalino, sobre todo entre sus líneas medular y defensiva, sin referencia de marca y perdiendo duelos que llevaron peligro al sector que defendía Castellanos, además de cometer muchas faltas con el consentimiento del bolivarense Carlos Ortega. Por la izquierda casi siempre Vergara recibió solitario y así protagonizó cambios de ritmo que inquietaron bastante.



Apenas en 6 minutos del segundo tiempo Juan Cruz Real hizo dos variantes: Daniel Quiñones por Edwin Velasco, que sufrió un tirón, y el chileno Rodrigo Ureña por Luis Paz, quien ya tenía tarjeta amarilla.



El descanso fue más provechoso para el ‘león’ que adelantó líneas y con toques precisos empezó a ganar espacios en terreno de América.



Sambueza llegó a los 8, pero quiso medir su disparo y se fue desviado por el palo izquierdo. Dixon Rentería levantó un balón al área, Graterol salió mal, y Giraldo cabeceó por encima, desperdiciando la opción del empate para Santa Fe.



Arrieta cobró un saque de banda profundo a zona santafereña, Yesus remató de zurda y el balón le quedó a Duván Vergara quien de zurda le cambió de dirección para superar a Castellanos para el 2-0 a los 16 minutos.



Con un Santa Fe hecho añicos y navegando en sus errores defensivos, América tradujo su neta superioridad con nuevo gol: Vergara vio la entrada de Santiago Moreno al área por derecha, le metió el esférico ante una defensa mal parada y el juvenil vallecaucano lo tocó ante la salida de Castellanos para el 3-0, a los 33 minutos.



Una vez Carlos Ortega hizo sonar su pito se escucharon las detonaciones de pólvora en todos los sectores de la capital vallecaucana.



El compromiso de vuelta que definirá el campeón de la Liga del presente año se disputará el domingo 27 de diciembre en el Estadio El Campín. América llega con una buena ventaja y conociendo la estrategia que utiliza como visitante no hay duda que Santa Fe tendrá que hacer un esfuerzo mayúsculo para evitar que el título regrese a Cali.