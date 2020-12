¿Confiados con el 3-0?, Juan Cruz Real habló de la ventaja en la final

El argentino Juan Cruz Real acudió a la rueda de prensa posterior al 3-0 de su equipo sobre Independiente Santa Fe en el primer partido de la final del fútbol colombiano. El técnico dijo que no están confiados, pues quedan 90 minutos complicados.

“Nosotros tenemos que seguir trabajando con la misma humildad, con la misma ambicion, determinación y tenemos que ir a Bogotá con mucho coraje, pensando que debemos ganar el partido. Lo peor que nos puede pasar es creer que esto terminó”, manifestó.



El técnico argentino dijo que dieron un paso importante pero no han ganado el título. “Estos son partidos de 180 minutos, entonces con más razón así hayamos dado un paso importante. Esto es lo mismo que ir ganando en el primero tiempo 3-0. Debemos estar tranquilos por lo que hicimos, con confianza buena, pero mantenernos alerta y con la guardia alta”.



Juan Cruz Real se sinceró y dijo que no esperó que su equipo ganara de manera tan contundente. “Tenía confianza que iban a ganar y hacer un buen partido. Uno aspira siempre a tener un marcador amplio pero generalmente en las finales los partidos son cerrados”.



Sobre su labor con los escarlatas y el modelo de juego que han aplicado con buena recepción de sus jugadores, el entrenador destacó: “Esto es gracias a ellos al esfuerzo que hacen permanentemente y en momentos complicados siempre han aparecido. Con el trabajo y los resultados las cosas son más fáciles. Les reconozco a los jugadores que desde que llegaron creyeron, pero nosotros hace cinco meses estamos en el club y no es fácil un cambio y nuevas ideas. Estoy tranquilo y siempre lo estuve, para mí lo más importante es que los jugadores crean en lo que hacemos”.



Al final, sacó un capítulo aparte para hablar del rival, con el que se muestra respetuoso. “Santa fe es un equipo fuerte por los costados y tiene jugadores desequilibrantes, sabíamos que la disputa iba a estar por esos sectores, más allá que por dentro también acumula gente que trabaja bien. El partido se fue decantando a nuestro favor y en ese sentido los chicos estuvieron muy bien, así que gracias a Dios pudimos obtener el resultado que queríamos”.