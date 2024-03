Lucas González confesó un anhelo: 'me gustaría dirigir a Millonarios'

No hace falta ser adivino para saber que a todo entrenador, especialmente uno que apenas se esté abriendo camino, le interesaría dirigir a uno de los grandes clubes del país. Pero igual, reconocerlo ya es noticia.

Lucas González ha hecho su aparición en el FPC para quedarse, con una propuesta innovadora, muy académica y por muchos momentos eficaz, que lo convierte en un entrenador muy interesante para el futuro.



Después de dirigir a Águilas Doradas con éxito y de ver interrumpido su proceso en América de Cali, cuando nadie lo esperaba, espera una nueva oportunidad.



Su nombre ha sido relacionado con el caótico Deportivo Cali tras la renuncia de Jaime de la Pava, el propio América en medio de la crisis de resultados con Farías, y últimamente Millonarios, ante la mala racha en Liga.



¿Le suena el azul? "Los entrenadores vivimos el ahora, nadie se acuerda del ayer. Enlaza tres partidos perdidos y te das cuenta lo que es estar en un equipo grande. Dónde estaba Millonarios antes de Gamero, no estaba acostumbrado a ganar, yo de hincha haría un comparativo de qué se había ganado antes de él y ahí sí sacar una conclusión. Un entrenador como Gamero sabrá cómo revertir la situación”, dijo el bogotano en charla con Bolavip.



Después de un primer regate ya no hubo manera de evadir la pregunta: “Millonarios es un grandísimo club, espero que la deuda que tiene pendiente a Gamero del título internacional se dé, es muy difícil, pero ojalá tenga la posibilidad de dar una buena pelea. A todo entrenador le gustaría dirigir a Millonarios, a mí me gustaría, es uno de los grandes de Colombia. Desde que me fui de Colombia mi intención era aportarle al fútbol de nuestro país”, añadió.



Eso sí, dejó claro que no está hablando de ahora sino de algún día y que ve con optimismo la recuperación del azul en Liga y el buen futuro en la Copa Libertadores.