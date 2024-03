¿Todo bien en casa? Marcela Gómez desmiente a Tulio y señala a Lucas

América de Cali volvió a ganar, aunque para muchos el 2-0 contra Alianza FC llega tarde y sin el efecto que se necesitaba, que era en la Copa Sudamericana. Pero sumó y está ahora a dos puntos del octavo lugar en la Liga Betplay I 2024, lo que ha sido un alivio para César Farías y su plantilla en lo deportivo y lo anímico.

Sin embargo, a estas alturas se habla poco del resultado o inclusive de la ira del DT venezolano ante los periodistas, pues un inesperado contrapunteo entre los dueños del club quedó evidenciado en las redes sociales y dejó al sensación de diferencias internas complicadas, todo por cuenta de Lucas González.

​

La historia comenzó con una publicación de Tulio Gómez, máximo accionista del América, quien dijo en su cuenta de X: "Ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilida de nuestro ex DT Lucas González queiro dejar claro que durante su tiempo dirigiendo en América demostró profesionalismo y honorabilidad. las diferencias conceptuales no lo descalifican como persona. Las puertas de América están abiertas si en el futuro nuestros conceptos se alinean".



Lo curioso es que en su cuenta de Instagram, su hija Marcela, actual presidenta del club, lo contradijo totalmente: y hasta dejó un delicado señalamiento contra González: "Lamento desmentirlo don Tulio pero en la Presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal. Que yo me trague los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas", se lee en la cuenta verificada de la dirigente.

¿La presidente del América insinúa negocios turbios de Lucas González cuando fue DT del club?



Tulio Gómez defendió la honorabilidad de Lucas, a lo que Marcela (en su cuenta verificada de Instagram) le contestó que un empresario iba a todos los entrenamientos. "Pasaron cosas",… pic.twitter.com/VvocG729GY — Paolo Arenas (@PaoloArenas) March 10, 2024

Todo es complicado en el cruce de declaraciones, que, vale decir, desapareció en las últimas horas de las cuentas de los dos protagonistas.

​

​¿Hubo algún manejo indelicado de Lucas González en el América relacionado con un empresario? ¿Fue esa la razón de la insólita primera decisión de la presidenta Gómez de despedirlo a tres días del inicio de la temporada? ¿Por qué si tenía razones de peso no lo dijo antes y lo revela ahora que la situación del equipo es preocupante con César Farías y muchos critican duramente la gestión de ella?



Pero más que eso: ¿no sabía su padre, el dueño del equipo, que estaban sucediendo cosas con el entrenador anterior? ¿Por qué la presidente, su hija, le ocultó esa información y permitió que él expusiera públicamente su opinión sobre un DT que, según ella, pudo cometer alguna indelicadeza? Ahora, un tema no menor: ¿qué dirá Lucas González sobre la manera como su nombre y su prestigio se expusieron de cuenta de sus ex jefes?

​

Lamentablemente casi todas las preguntas quedarán en meras hipótesis, mientras internamente el América de Cali no termina de salir de una tormenta para entrar en otra.