César Farías explotó y se enfrentó a periodistas: 'Tranquilo fiera'

América de Cali volvió a la victoria en la Liga BetPlay 2024-I y frente a Alianza en el estadio Pascual Guerrero acabó con siete partidos sin poder sumar de a tres puntos, logrando salir de esa crisis que estaba dejando al técnico César Farías tambaleando.

Pese a que los escarlatas ganaron, César Farías fue foco de críticas en conferencia de prensa en el Pascual y ante las preguntas formuladas por algunos periodistas, el técnico respondió duramente, quedando en el ojo del huracán.



El venezolano fue indagado por algunos jugadores ausentes, pues en los últimos partidos el once ha cambiado constantemente y el técnico se alter y mencionó que le estaban preguntando por lesionados, sacando una frase que generó bastante incomodidad en la que le dijo 'tranquilo fiera, prepárate bien para hacer la pregunta".





El enfrentamiento continuó y le recriminaron su manera de hablar, a lo que Farías volvió a responder duramente que "a mí me enseñaron a respetar a la gente mayor. Usted ha vivido mucho menos que yo".



Farías no pudo continuar su conferencia de prensa y sobre el final lanzó otras duras frases en la que les dijo a los comunicadores que "están acostumbrados a atropellar a la gente y yo no estoy dispuesto a dejarme atropellar. Me tratan como si fuera un trapo y parecen hinchas y así es muy difícil".