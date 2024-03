Farías aterriza al América: 'en equipos grandes no hay largo plazo'

La victoria de América de Cali contra Alianza (2-0) en Liga Betplay I 2024 cambió radicalmente el clima interno y ahora el técnico César Farías luce menos a la defensiva y más tranquilo de cara a una misión que es difícil pero muy posible: la clasificación a los cuadrangulares.

"Los equipos grandes son así. hay una presidenta nueva en el cargo que sabíamos iba a generar cosas, es una dirigente distinta que piensa a largo plazo. Romper el tradicionalismo trae adversidades. Le ganamos a Nacional por goleada pero ya hubo controversia por un nombre o por otro. Uno sabe que es así, no me está sorprendiendo y uno debe tener un balance en la victoria y al derrota", dijo Farías en charla con Primer toque de Win Sports.



"Pasamos problemas en el resultado, la respuesta futbolística es buena pero no se traduce en goles y aún así estamos en los números para clasificar. Por eso le podemos dar paz al jugador, esa tranquilidad nos está faltando. El capitán del barco tiene que poner experiencia cuando la marea está difícil", añadió.

La victoria, evidentemente, alivio mucho la presión: "El resultado que se nos dio (victoria 2-0 contra Alianza) genera mística, este camerino es sano, proactivo, dispuesto y hasta servicial. Me he sentido respaldado, acá no hay excusas. Confundidos no estamos. Sabemos las dificultades y amenazas pero también las oportunidades y las fortalezas que se presentan".

☀☕ "En los equipos grandes no hay tiempo, uno sabe que tiene que sacar resultados porque no existe el largo plazo (…) Para uno tener una máquina aceitada a uno le gustaría tener esas 90 sesiones de trabajo" César Farías, técnico de América de Cali.#PrimerToque pic.twitter.com/vtMYJwpnRF — Win Sports (@WinSportsTV) March 13, 2024



Y sobre su idea de juego, una sentencia: "Los números nuestros son buenos, no se justifica que estemos en el lugar que estemos, en el tránsito del partido somos de los mejores de la Liga, pero eso no se puede explicar en un momento de derrota", aseguró el DT.



Sobre sus roces con la prensa local, el venezolano afirmó: "Tengo mi personalidad y mis creencias, todos los días estoy sabiendo quién está lesionado, al límite, agotado, tenemos un promedio de edad alto en algunos jugadores que debemos manejar con inteligencia. No le reclamo al hincha porque no tiene por qué entender esto. Pero el especialista debe entender más a los protagonistas. A mí me pueden hacer la pregunta incómoda que quieran pero con respeto. En los equipos grandes uno sabe que debe sacar resultados, no existe el largo plazo si no ganas, si en la semana ganas hay tranquilidad y si no es un calvario, es la grandeza del América.", concluyó.